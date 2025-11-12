Gdy na stołach w Dolinie Aosty pojawia się "zuppa valdostana" to znak, że jest już naprawdę zimno. Przygotowuje się ją z kapusty włoskiej, chleba i sera. Jest daniem wprost wymarzonym na chłody. Zapiekankę pokrywa się warstwą sera i zapieka w piekarniku. Zapiekankę z Doliny Aosty polewa się przed podaniem jeszcze z wierzchu oliwą i podaje bardzo gorącą. Jest trochę jak z crème brûlée - by dostać się do spodniej warstwy trzeba przebić się przez smakowitą, zapieczoną skorupkę.

Zapiekanka na jesienne i zimowe chłody

Dolina Aosty to najmniejszy z 20 regionów Włoch. Mieszkańcy przywykli tu do zmiennej pogody i zimowych oraz jesiennych chłodów. Zuppa valdostana, czyli zapiekanka z włoskiej kapusty, to regionalny specjał. Jest kaloryczna, rozgrzewająca i pożywna. To przedstawicielka tzw. cucina povera, czyli biednej kuchni. Przygotowywano ją z tego, co było pod ręką - kapusty, resztek sera i czerstwego chleba. Tak wymyślono to pyszne danie.

Reklama

Włoska zapiekanka z włoskiej kapusty, czyli zuppa valdostana - przepis

Reklama

Składniki

1 średnia kapusta włoska

150 delikatnego, maślanego sera żółtego - w oryginale jest to Fontina

8 kromek chleba

rosół lub mięsny wywar - ok. 2 szklanki

łyżka masła

3 łyżki oliwy z oliwek

sól, pieprz do smaku

Przygotowanie

Kapustę włoską obieramy z wierzchnich liści i drobno szatkujemy. Wrzucamy potem do garnka na rozgrzaną oliwę, solimy i pieprzymy. Czekamy, aż kapusta zmięknie. Bierzemy naczynie żaroodporne. Na spodzie kładziemy 4 kromki chleba zamoczone w bulionie. Na chlebie kładziemy warstwę kapusty, a na kapuście - kilka plasterków sera. Operację tę powtarzamy - pamiętajmy, że chleb ma być zamoczony w rosole. Każdą warstwę zapiekanki dodatkowo polewamy rosołem. Na wierzchu układamy ser. Pieczemy włoską zapiekankę z włoskiej kapusty w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni Celsjusza przez ok. 30 minut. Przed podaniem polewamy stróżką oliwy. Zapiekanka musi być gorąca.