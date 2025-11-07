To proste danie z Sycylii. Nazwa - makaron woźnicy, czyli pasta alla carrettiera - pochodzi po prostu od sycylijskich woźniców, którzy przewozili różne towary. Receptura jest popularna zwłaszcza na wschodzie Sycylii i w dolinie rzeki Platani. Woźnice zabierali to danie ze sobą, żeby posilić się w porze obiadowej. Do stworzenia tego przepisu na makaron przyznają się też woźnice z Rzymu i Neapolu. Jest kilka wariantów tej potrawy. Podajemy jeden z przepisów.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Takie obiady lubimy najbardziej. Parę tanich składników i krótki czas przygotowania. Zapracowani furmani uwijali się jak w ukropie, żeby zarobić kilka groszy. Zależało im więc na daniach prostych, pożywnych i niedrogich. Takich właśnie jak ten makaron. Wystarczy chwil, a siądziemy przed talerzem pełnym gorącego, pysznego spaghetti. Do obiadu podajmy koniecznie surówkę. Zapraszamy więc do przygotowania makaronu woźnicy.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - makaron woźnicy

Składniki

  • 350 g spaghetti
  • 160 g twardego, ostrego sera - oryginalnie to pecorino, czyli ser owczy, ale możemy wziąć inny ser
  • dwie łyżki posiekanej zielonej pietruszki
  • ząbek czosnku
  • pół papryczki chili lub pół łyżeczki ostrej papryki
  • oliwa z oliwek
  • łyżka bułki tartej
  • sól, pieprz

Przygotowanie

Wstawiamy wodę na makaron - gotujemy według przepisu na opakowaniu. Na patelni rozgrzewamy oliwę. Wrzucamy na rozgrzaną oliwę posiekany czosnek i papryczkę. Smażymy chwilę i dodajemy bułkę tartą - niech się delikatnie zezłoci. Makaron odcedzamy, zostawiamy sobie trochę wody, w której się gotował. Odcedzony makaron wrzucamy znowu do garnka, dodajemy zawartość patelni i dobrze mieszamy. Wrzucamy starty ser i wlewamy pół kubka wody z gotowania makaronu. Intensywnie mieszamy, aż powstanie kremowy sos. Makaron woźnicy podajemy posypany posiekaną zieloną pietruszką. Smacznego!