W PRL wykorzystywano każdy kawałek mięsa. Z tych, które teraz uważa się za "gorsze" przygotowywano pyszne potrawy. Warto powrócić do kulinarnych zwyczajów z tamtych czasów. Proponujemy gulasz z mięsa wołowego, które jest bardzo bogate w kolagen. Chodzi o goleń wołową. Jest idealna do przygotowania esencjonalnych, aromatycznych gulaszy i wywarów. Golenie wołowe mają ogromny potencjał kulinarny.

Co to jest goleń wołowa?

Goleń wołowa, nazywana również pręgą, to mięso pochodzące ze środkowej części przedniej lub tylnej nogi bydła. Mięso to jest bardzo bogate w tkankę łączną, a co za tym idzie i w kolagen. Pręga wymaga długiego, powolnego gotowania lub duszenia. Pod wpływem temperatury kolagen zamienia się w żelatynę, czyniąc mięso miękkim, a sosy gęstymi i aksamitnymi.

Reklama

Co to jest kolagen?

Kolagen to białko, które występuje w organizmach zwierzęcych, w tym także w organizmie ludzkim. Jest głównym składnikiem tkanki łącznej i pełni funkcję strukturalną w wielu tkankach, takich jak skóra, kości, ścięgna, chrząstki i zęby. Kolagen zapewnia wytrzymałość i elastyczność tkankom, a także bierze udział w regeneracji i gojeniu się. Kolagen wspiera regenerację uszkodzonych ścian komórkowych oraz dostarcza do organizmu lecznicze aminokwasy. Wspomagają one leczenie zespołu nieszczelnego jelita, refluksu oraz choroby Leśniowskiego-Crohna.

Reklama

Kolagen - białko młodości

Kolagen bywa nazywany białkiem młodości. I nie ma w tym określeniu żadnej przesady. Ubytki kolagenu widać np., gdy przyjrzymy się kondycji skóry - staje się sucha i wiotka, a na jej powierzchni powstają zmarszczki czy bruzdy. Zmniejszenie ilości kolagenu w organizmie może przejawiać się także osłabieniem i łamliwością włosów. W pewnym momencie pojawiają się również bóle stawów i problemy z krążeniem.

Kolagen w jedzeniu - gdzie go znajdziemy?

Poziom kolagenu w organizmie jest uzależniony nie tylko od wieku, ale też stosowanej diety. Kolagen znajdziemy między innymi w:

żelatynie spożywczej,

golonkach wieprzowych i cielęcych

wołowinie - golonka, mostek, ścięgna, gulasze z długo duszonego mięsa, wywary na kościach, ogony

drób - kurze łapki, skrzydełka, skórki drobiowe, podroby (serca, wątróbka)

mięsie, które ma dużo włókien - tkanki łącznej, chrząstek, itp.

Przepis na pyszny, kolagenowy gulasz wołowy

Składniki

1 kg pręgi wołowej

2 łyżki oleju roślinnego

2 marchewki

3 łodygi selera naciowego

4 ząbki czosnku

1 cebula

2 suszone grzyby

2 liście laurowe

2 ziarna ziela angielskiego

1 łyżeczka majeranku

1 łyżeczka rozmarynu

Po pół łyżeczki słodkiej i ostrej papryki

2,5 szklanki bulionu wołowego lub drobiowego; może być woda

sól i pieprz

Przygotowanie

Mięso kroimy w kostkę, osuszamy papierowym ręcznikiem, posypujemy przyprawami i polewamy połową oleju. Mieszamy dokładnie. Bierzemy dość duży garnek, rozgrzewamy w nim resztę oleju i obsmażamy mięso na mocnym ogniu przez 2,3 minuty., ciągle mieszkając. Wsypujemy do garnka cebulę i czosnek oraz posiekane warzywa. Smażymy przez kolejnych kilka minut na wolnym ogniu. Wlewamy bulion lub wodę, dodajemy liście laurowe, grzybki, ziele angielskie. Garnek przykrywamy i gotujemy gulasz na wolnym ogniu przez ok. 2,5 godziny. Sos zgęstnieje, a mięso będzie mięciutkie. Kolagenowy gulasz wołowy gotowy. Smacznego! Będzie bardzo dobry z dodatkiem kaszy i np. buraczków na ciepło.

Doprowadź do wrzenia, zmniejsz ogień, przykryj i duś na niewielkim ogniu do miękkości mięsa - ok 90-120 min.