Pasta jajeczna ze szczypiorkiem to klasyk polskiej kuchni, prosty w przygotowaniu i oparty na tanich, łatwo dostępnych składnikach. W czasach trudności z aprowizacją w PRL była bardzo popularna. Warto do niej powrócić.
Pasta jajeczna na śniadanie i na kolację
Jak wiadomo w prostocie siła. Pasta składa się więc z kilku składników. Jeśli możemy, kupmy dobrej jakości jajka, najlepiej z wolnego wybiegu i majonez o dobrym, krótkim składzie. Do tego oczywiście szczypiorek, świetny będzie ten gruby. Z powodzeniem taki szczypior możemy hodować w doniczce na oknie. Pastę jajeczną możemy podać ze świeżym pieczywem, z krakersami albo na liściach sałaty.
Przepis na klasyczną pastę jajeczną
Składniki
- 4 jajka ugotowane na twardo
- 4 łyżki majonezu, śmietany lub np. jogurtu naturalnego
- pęczek szczypiorku lub np. dymki, pietruszki
- sól, pieprz
Przygotowanie
Przestudzone, ugotowane na twardo jajka siekamy. Do jajek dodajemy posiekany szczypiorek, a potem majonez, śmietankę lub jogurt naturalny. Mieszamy i doprawiamy solą i pieprzem. Klasyczna pasta jajeczna gotowa. Zjadamy od razu z pieczywem, lub pozwalamy się "przegryźć" paście w lodówce. Smacznego.
