Pasta jajeczna ze szczypiorkiem to klasyk polskiej kuchni, prosty w przygotowaniu i oparty na tanich, łatwo dostępnych składnikach. W czasach trudności z aprowizacją w PRL była bardzo popularna. Warto do niej powrócić.

Pasta jajeczna na śniadanie i na kolację

Jak wiadomo w prostocie siła. Pasta składa się więc z kilku składników. Jeśli możemy, kupmy dobrej jakości jajka, najlepiej z wolnego wybiegu i majonez o dobrym, krótkim składzie. Do tego oczywiście szczypiorek, świetny będzie ten gruby. Z powodzeniem taki szczypior możemy hodować w doniczce na oknie. Pastę jajeczną możemy podać ze świeżym pieczywem, z krakersami albo na liściach sałaty.

Przepis na klasyczną pastę jajeczną

Składniki

4 jajka ugotowane na twardo

4 łyżki majonezu, śmietany lub np. jogurtu naturalnego

pęczek szczypiorku lub np. dymki, pietruszki

sól, pieprz

Przygotowanie

Przestudzone, ugotowane na twardo jajka siekamy. Do jajek dodajemy posiekany szczypiorek, a potem majonez, śmietankę lub jogurt naturalny. Mieszamy i doprawiamy solą i pieprzem. Klasyczna pasta jajeczna gotowa. Zjadamy od razu z pieczywem, lub pozwalamy się "przegryźć" paście w lodówce. Smacznego.