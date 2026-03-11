Hreczniaki to idealne danie na szybki obiad. Są chrupiące i aromatyczne. Przepis pochodzi z kresowej kuchni. Kasza gryczana nadaje im orzechowego smaku. Są także bardzo zdrowe.

Kasza gryczana to superfood

Kasza gryczana jest bardzo zdrowa i uważana za jeden z najtańszych "superfoodów". Jest bogata w błonnik, białko, magnez, żelazo i przeciwutleniacze (rutynę). Wspiera serce, reguluje poziom cukru we krwi i jest naturalnie bezglutenowa. To idealny składnik diety redukcyjnej i prozdrowotnej.

Smaczny i tani obiad dla rodziny

Hreczniaki są tanie i zaskakująco smaczne. Nawet ci, którzy nie lubią kaszy gryczanej, zajadają się tymi pysznymi kotletami. Hreczniaki przygotowuje się szybko, przepis jest bardzo nieskomplikowany. Można go modyfikować i dodawać ulubione dodatki. Dla Kresowiaków hreczniaki to synonim domowej kuchni, pełnej prostoty i smaku.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - cudownie chrupiące kresowe hreczniaki

Składniki

szklanka kaszy gryczanej palonej

dwa jajka

cebula

ząbek czosnku

kostka białego sera - ok. 250 g

sól, pieprz

dwie łyżki posiekanej natki pietruszki

olej do smażenia

bułka tarta do panierowanie

Przygotowanie

Gotujemy kaszę na sypko. Aby ugotować kaszę gryczaną na sypko, stosujemy proporcję proporcję 1:2 - 1 szklanka kaszy na 2 szklanki wody. Gotujemy przez kwadrans bez przykrycia, a potem zmniejszamy ogień i zostawiamy pod przykryciem, żeby "doszła". Siekamy i smażymy na złoty kolor cebulę. W misce rozgniatamy starannie ser, dodajemy przyprawy, pietruszkę, wystudzoną kaszę i przeciśnięty przez praskę czosnek. Dodajemy też jedno jajko. Na jednym talerzu roztrzepujemy drugie jajko, na drugi - wysypujemy bułkę tartą. Z masy forujemy zgrabne małe kotlety. Moczymy je w jajku i obtaczamy w bułce tartej. Smażymy z obu stron na złoty kolor i podajemy z ulubionym sosem i surówką. Cudownie chrupiące kresowe hreczniaki gotowe.