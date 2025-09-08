O smaku papryki konserwowej decyduje oczywiście zalewa. Wiele zależy od przypraw czy stopnia słodyczy zalewy. Dopasowujemy to do swoich preferencji smakowych. Najważniejsza jest jednak konsystencja papryki. Nikt nie lubi rozmoczonej w occie, flakowatej papryki.

Tak Remigiusz Rączka postępuje z papryką przed marynowaniem

Znakomity śląski kucharz Remigiusz Rączka ma świetny sposób na to, jak zachować idealną chrupkość marynowanej papryki. Sekret tkwi w blanszowaniu warzyw. Oczyszczone kawałki papryki należy zanurzyć na minutę we wrzątku, a następnie szybko schłodzić w lodowatej wodzie. Paprykę blanszujemy i hartujemy partiami, dbając o temperaturę wody. Blanszujemy we wrzątku, a chłodzimy w bardzo zimnej wodzie, można do niej dodać kostki lodu. Fundujemy papryce "szok termiczny" i zatrzymujemy pektyny. Dzięki temu papryka nie mięknie i pozostaje jędrna nawet po otwarciu słoika.

Jak długo pasteryzować marynowaną paprykę?

Marynowaną paprykę trzeba zapasteryzować. Gotujemy słoiki z papryką przez 20 minut w garnku z wodą lub pasteryzujemy w piekarniku przez ok. 20 min. w temperaturze 140 stopni.

Przepis na marynowaną paprykę Remigiusza Rączki

Składniki

  • 3 kg papryki czerwonej
  • 1 marchew
  • 1 cebula
  • 2 liście laurowe na słoik
  • 3-4 kulki ziela angielskie
  • po kilka ziarenek pieprzu ziarnistego na słoik
  • 1/3 łyżeczki ziaren gorczycy na słoik
  • 1/3 łyżeczki suszonego tymianku na słoik
  • szczypta suszonego lubczyku na słoik

zalewa:

  • 2 litry wody woda
  • 2 łyżki soli kamiennej
  • 2 szklanki cukru
  • 600 ml octu spirytusowego

Przygotowanie

Zagotowujemy składniki zalewy. Przygotowujemy paprykę wg sposobu podanego powyżej. Paprykę ciasno upychamy w słoikach, dodajemy pokrojone marchew i cebulę. Dodajemy do każdego słoika przyprawy i zalewamy przygotowaną, gorącą zalewą. Potem pasteryzujemy. Przechowujemy w ciemnym, zimnym miejscu. Smacznego.