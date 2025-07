Makaron z aromatycznym sosem pomidorowym i z serem? Takie danie lubią chyba wszyscy. Źródła ten przepis ma w Neapolu, w dzielnicy, gdzie mieszkali ludzie biedni i pracowici. Mowa o Quartieri Spagnoli.

Makaron szybki i smakowity z Neapolu

W Neapolu mówią na to danie pasta allo scarpariello. Skąd taka nazwa? Jadali taki makaron podczas przerwy obiadowej szewcy. Przynosiły im jedzenie żony lub córki, żeby posilili się podczas i mogli dalej pracować. Do tego dania dodaje się dużo sera? Skąd u biednych szewców dużo sera? Przynosili im ten ser z okolic Neapolu jako zapłatę za łatanie butów. Oprócz sera dodaje się do makaronu sos pomidorowy. Jeszcze kilka listków bazylii i obiad gotowy.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Teraz jest idealny czas, żeby przygotować taki makaron. Sos możemy zrobić ze świeżych pomidorów. Będzie smakował wybornie. Możemy też dodać do makaronu passatę pomidorową. Obiad będzie gotowy w kilka chwil, niewiele więcej, niż czas potrzebny do ugotowania makaronu.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - spaghetti z Neapolu

Składniki

300 g spaghetti

500 g małych, dojrzałych pomidorów

60 g startego parmezanu - może być też inny twardy i ostry ser. W oryginalnym przepisie jest ser pecorino romano (czyli ser owczy) oraz parmezan

duża garść listków bazylii

pół papryczki ostrej - może być trochę ostrej papryki - pół łyżeczki

70 g oliwy extra vergine

ząbek czosnku

sól

Przygotowanie

Nastawiamy w dużym garnku wodę na makaron. Papryczkę przecinamy na pół, wyjmujemy nasiona i kroimy papryczkę na cienkie paseczki. Kroimy pomidory. W głębokiej patelni rozgrzewamy olej, dodajemy posiekaną papryczkę, obrany ząbek czosnku. Podsmażamy przez ok. 3 minuty mieszając od czasu do czasu. Dodajemy pomidory i na średnim ogniu gotujemy całość przez ok. 10 minut. W tym samym czasie gotujemy makaron al dente. Odcedzamy i zostawiamy trochę wody, w której gotował się makaron. Sos pomidorowy doprawiamy solą, wyjmujemy ząbek czosnku i dodajmy do niego część liści bazylii. Dolewamy do sosu trochę wody spod gotowania makaronu i chwilę gotujemy. Ma powstać kremowy sos pomidorowy. Na patelnię wrzucamy makaron i dobrze mieszamy z sosem - podgrzewamy sos cały czas. Na koniec sypiemy starty ser i dodajemy jeszcze trochę wody z gotowania makaronu. Przed podaniem spaghetti z Neapolu, czyli pastę allo scarpariello świeżymi listkami bazylii. Smacznego!