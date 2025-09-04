Karkówka to pyszne, soczyste mięso. Świetnie nadaje się na pieczyste. Bardzo dobrze sprawdza się też jako mięso duszone. Jest wiele sposobów przyrządzania karkówki. Na czwartek proponujemy karkówkę w plastrach z piekarnika. Razem z mięsem upieczemy też ziemniaki.

Dlaczego karkówka à la harnaś? Karpaccy zbójnicy na pewno jadali dobrze przyprawione mięso, pieczone w kociołku nad ogniskiem. W góralskim jedzeniu dominują wyraziste przyprawy, takie jak kminek, majeranek, czosnek, pieprz, liście laurowe i ziele angielskie, które nadają potrawom charakterystyczny, intensywny smak.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Karkówka à la harnaś to gotowy, pełnowartościowy obiad - są tu ziemniaki i mięso. Gdy dodamy do tego surówkę, np. z ogórków kiszonych, będziemy mieć pełnowartościowy, pyszny obiad. Dymny smak ogniska da nam dodatek boczku i wędzonej papryki.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - karkówka à la harnaś

Składniki

  • 750 g karkówki wieprzowej
  • 2 cebule
  • 3 ząbki czosnku
  • 10 dkg wędzonego boczku w plastrach
  • 500 g ziemniaków
  • po pół łyżeczki: papryki słodkiej mielonej; kminku, majeranku, pieprzu czarnego mielonego
  • ćwierć łyżeczki wędzonej papryki,
  • liść laurowy
  • 4 łyżki oleju
  • łyżka musztardy
  • sól

Przygotowanie

Mięso kroimy na cienkie plastry. Czosnek przeciskamy przez praskę, 1 cebulę drobno siekamy. W miseczce mieszamy przyprawy, 2 łyżki oleju, musztardę, czosnek i cebulę. Taką mieszanką nacieramy mięso i odstawiamy je na ok. 20 minut. W tym czasie obieramy ziemniaki, myjemy i kroimy w ósemki. Drugą cebulę kroimy w piórka. Plastry karkówki obsmażamy krótko na reszcie oleju na patelni. W żaroodpornej formie składamy karkówkę à la harnaś. Na spód formy kładziemy plastry boczku, na to warstwę ziemniaków, przykrywamy ziemniaki karkówką, którą posypujemy cebulą. Operację powtarzamy - na wierzchu ląduje karkówka. Formę przykrywamy pokrywką lub folią aluminiową do pieczenia. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180°C i pieczemy około 1,5 godziny. Pod koniec pieczenia rozchylamy folię, by karkówka à la harnaś się przyrumieniła. Smacznego!