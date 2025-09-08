Chili con carne to aromatyczne i sycące danie, które jest symbolem kuchni meksykańsko-amerykańskiej. Mówi się, że nie ma jednego przepisu na chili con carne - jest tak jak z naszym bigosem, każdy robi je trochę inaczej. Nazwa "chili con carne" pochodzi z języka hiszpańskiego i oznacza "chili z mięsem".

Królowe chili con carne

Danie to miało powstać na pograniczu Meksyku i Stanów Zjednoczonych. W XIX wieku chili con carne stało się popularnym daniem wśród kowbojów i osadników na Dzikim Zachodzie. Jedna z legend mówi o grupie „chili queens” (królowe chili), które gotowały i sprzedawały to danie na ulicach od końca XIX wieku.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Chili con carne to danie, które przyrządza się z wołowiny, dodaje się też do niego kukurydzę lub fasolę. Nie można oczywiście zapomnieć o chili - ostrość potrawy regulujemy sami, zależnie od naszych upodobań smakowych. Jak podajemy chili con carne? Świetnie komponuje się chili con carne z ryżem. Można też zjeść to danie np. z chlebem, albo - jeśli ktoś ma ochotę - z ziemniakami. Pełne dowolność.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - chili con carne

Składniki

500 g mielonej wołowiny

puszka pokrojonych pomidorów bez skórki

1 czerwona papryka

puszka czerwonej fasoli

pół puszki kukurydzy

2 cebule

3 ząbki czosnku

oliwa

papryczka chili (lub chili w płatkach - łyżeczka)

przyprawy: sól, pieprz, papryka słodka, mielony kmin rzymski,

łyżeczka cukru

Przygotowanie

Obieramy i siekamy cebulę oraz czosnek. Papryczkę chili pozbawiamy nasion i siekamy. Tak samo postępujemy z czerwoną papryką. W dużym rondlu podsmażamy na oliwie cebulę, czosnek, paprykę i papryczkę. Gdy się podsmażą, dodajemy mieloną wołowinę. Smażymy przez ok. 5 minut. Potem zalewamy to wszystko pomidorami, doprawiamy i dusimy na małym ogniu przez ok. 20 minut, raz na jakiś czas mieszając. Potem dodajemy fasolę i kukurydzę. Jeśli sos jest bardzo gęsty, dodajemy trochę wrzącej wody. Chili con carne gotowe. Smacznego!