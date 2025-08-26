Z jajek można wyczarować wiele doskonałych potraw. Jadamy jajka na śniadanie, obiad i kolację. Jajecznica, jajka na miękko, jajka sadzone - można jajka podawać na wiele sposobów. Warto też poznawać sposoby na przygotowywanie potraw z jajek, które są popularne w innych krajach. Tym razem zaglądamy do Szkocji.

Jajka po szkocku - co to jest?

Jajko po szkocku można spotkać we wszystkich pubach Wielkiej Brytanii. Są też oferowane w wielu sklepach. Ten smakołyk często jest zabierany na pikniki. Co to jest? To jajka, otoczone mięsną panierką, smażone na głębokim tłuszczu. Najczęściej jada się je na zimno. Co ciekawe, jajka po szkocku wymyślono w Londynie w XVIII wieku. Podobno inspiracją do przygotowania jajek po szkocku była indyjska kofta. Pierwszy przepis na jajka po szkocku ukazał się w pochodzącej z 1826 roku książce "The cook and housewife's manual" Margaret Dods.

Przepis na jajka po szkocku

500 g surowej białej kiełbasy lub mielonego mięsa wieprzowo-wołowego

mała cebula

6 jajek ugotowanych na półmiękko

łyżeczka musztardy

bułka tarta

pieprz, sól, pół łyżeczki granulowanego czosnku

olej do smażenia

1 surowe jajko

Przygotowanie

Kiełbasę wyjmujemy z osłonek i rozgniatamy widelcem, doprawiamy do smaku. Jeśli mamy mięso mielone, to dodajemy do niego przyprawy, musztardę i podsmażoną, posiekaną cebulę. Mięso dobrze wyrabiamy. Ugotowane jajka obieramy ze skorupek i oblepiamy mięsną masą. Panierujemy jajka w rozmąconym jajku i w tartej bułce. Na głębokiej patelni lub w rondlu rozgrzewamy olej. Jajka smażymy na złocisty kolor z każdej strony. Jajka po szkocku gotowe. Smacznego!