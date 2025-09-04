Ogórki kiszone to dla wielu osób jeden ze smaków lata zamknięty w słoiku. Są świetnym dodatkiem do dań obiadowych, kanapek czy surówek. To także naturalny probiotyk, który wspomaga naszą odporność oraz jelita.

Ogórki kiszone siostry Anastazji. Ten prosty trik warto zastosować

Przygotowując kiszone ogórki chcemy, by były jędrne i chrupiące. Jak to zrobić? Okazuje się, że znana kucharka, czyli siostra Anastazja ma na to sposób. Dzięki kilku prostym zasadom ogórki kiszone będą smaczne i jędrne.

Ogórki kiszone według siostry Anastazji. Te odmiany warto wybrać

Okazuje się, że najważniejsze jest wybranie odpowiednich odmian ogórków a także dobranie proporcji zalewy. Jakie ogórki będą najlepsze do kiszenia? Które warto wybrać? Według siostry Anastazji najlepsze do przygotowania kiszonych ogórków są odmiany takie jak Julian, Botus, Octopus lub Andrus.

Zalewa do ogórków kiszonych. lle soli na litr wody?

Wszystkie te odmiany są dobre, bo po ukiszeniu będą nadal twarde i jędrne. Kolejny krok to zalewa przygotowana w odpowiednich proporcjach. Na każdy litr wody należy dodać jedną łyżkę soli kuchennej. To właśnie taki dobór składników zapewni, że ogórki wyjdą takie jak trzeba.

Jaki składniki należy dodać według siostry Anastazji, by ogórki kiszone nie tylko były jędrne, twarde, ale także odpowiednio kwaśne? Oto przepis na ogórki kiszone siostry Anastazji.

Ogórki kiszone siostry Anastazji - składniki

2 kg ogórków gruntowych (najlepiej odmiany Julian, Botus, Octopus lub Andrus),

10 baldachów kopru,

1 korzeń chrzanu,

2 główki czosnku,

2 litry wody,

2 łyżki soli kuchennej

Ogórki kiszone siostry Anastazji - sposób przygotowania