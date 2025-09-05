Żeby przygotować kotlety ziemniaczane potrzebujemy ugotowane ziemniaki. Można je ugotować specjalnie do przygotowania tego pysznego dania. Świetnie sprawdzą się też ziemniaki, które zostały nam z obiadu - będzie to wtedy danie w duchu zero waste, czyli niczego nie marnujemy.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Kotlety ziemniaczane to ulubione danie w kuchni domowej. Proste i smaczne. Było bardzo rozpowszechnione w PRL, a teraz warto je sobie przypomnieć. Kotlety ziemniaczane świetnie komponują się z różnymi sosami. Poza tym, jest to danie "tanie niesłychanie". Proponujemy kotlety ziemniaczane z kurkami. Sezon na kurki w pełni i warto jeść teraz te pyszne, bardzo wartościowe grzyby. Oczywiście nie zapominamy o tym, by do kotletów ziemniaczanych z kurkami podać surówkę ze świeżych warzyw. Świetne będą też kiszonki, np. ogórki lub kapusta.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - kotlety ziemniaczane z kurkami

Składniki

pół kilograma ziemniaków

1 jajko

1 cebula

pieprz i sól

2 łyżki mąki pszennej

kilka łyżek tartej bułki

300 g kurek

2 łyżki masła klarowanego

olej roślinny do smażenia kotletów

Przygotowanie

Ziemniaki myjemy i gotujemy w mundurkach w lekko osolonej wodzie do miękkości. Zostawiamy do wystudzenia. W tym czasie myjemy kurki i podsmażamy je na maśle (2 łyżki) przez ok. 20 min. na średnim ogniu - woda musi z nich odparować. Smażymy też na maśle drobno posiekaną cebulę - ma się zezłocić. Ziemniaki obieramy ze skórki i ugniatamy na gładką masę; można zmiksować, można przecisnąć przez praskę. Dodajemy do ziemniaków cebulę i dobrze mieszamy. Potem dodajemy jajko, mąkę i trzy łyżki bułki tartej. Masę doprawiamy pieprzem i solą. Dobrze wyrabiamy. Z masy ziemniaczanej formujemy zgrabne kotlety, które panierujemy w tartej bułce. Kotlety ziemniaczane smażymy na złoty kolor z każdej strony - po 5 min. na średnim ogniu. Lepiej przygotować mniejsze kotleciki, żeby się nie rozpadały podczas smażenia. Kotlety odsączamy na papierowym ręczniku z tłuszczu. Podajemy ze smażonymi kurkami i surówką. Smacznego!