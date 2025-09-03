Przygotujmy ze śliwek chutney, czyli gęsty, aromatyczny sos. Doskonale sprawdza się jako dodatek do mięs, serów, kanapek, burgerów oraz baza do sosów i marynat. Wywodzi się ten sos z kuchni hinduskie. Jakub Kuroń ma świetny przepis na sos śliwkowy. Dodaje do niego też pomidory. Taki sos smakuje wybornie.

Keczup niech się schowa przy sosie śliwkowym Jakuba Kuronia

Jakub Kuroń smaży śliwki węgierki, dodaje do nich pomidory, ocet winny i kilka aromatycznych przypraw. Powstaje z tego doskonały, słodko-kwaśny sos. Będzie gwiazdą naszej spiżarni i stołu. Sezon śliwkowy w pełni, bierzemy się więc do roboty.

Przepis na sos śliwkowy Jakuba Kuronia

Składniki

500 g pomidorów

250 g śliwek węgierek

1–2 cebule

2 ząbki czosnku

80 ml octu winnego

2 ziarna jałowca

Sól, pieprz, słodka mielona papryka, cukier do smaku

szczypta chili, liść laurowy, ćwierć łyżeczki gorczycy, ćwierć łyżeczki cynamonu

Przygotowanie

Pomidory zanurzamy na chwilę we wrzątku, obieramy ze skórki i kroimy na kawałki. Śliwki myjemy i wyjmujemy z nich pestki. Cebulę i czosnek obieramy i siekamy. Pomidory, śliwki, cebulę i czosnek mieszamy i wkładamy do naczynia żaroodpornego. Dodajemy kilka łyżek wody. Pieczemy w temperaturze 200°C, mieszając od czasu do czasu, aż składniki zmiękną. Upieczone pomidory i śliwki przecieramy przez sito, dodajemy ocet winny oraz przyprawy. Smażymy na małym ogniu przez około 20 minut, ciągle mieszając, aż sos zgęstnieje. Potem jeszcze raz sos przecieramy lub miksujemy, by uzyskać gładką konsystencję. Gotowy sos przekładamy do wyparzonych słoików i pasteryzujemy.