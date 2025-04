Karkówka, zwana też schabem karkowym lub karczkiem, to delikatnie poprzerastane tłuszczem mięso. Bardzo popularna jest karkówka wieprzowa. Dobrze przygotowana jest krucha i soczysta. Takie mięso idealnie nadaje się na uroczysty, świąteczny obiad. Np. na Wielkanoc.

Pieczoną karkówkę można podać na ciepło lub na zimno. Będzie fantastycznym składnikiem tzw. zimnej płyty. Jeśli dołożymy do tego dobrą kiełbasę, szynkę i np. pasztet będzie to na pewno przebój wielkanocnego stołu.

Dlaczego w Wielkanoc króluje na stole mięso?

Wielkanoc poprzedza okres Wielkiego Postu. Kodeks Prawa Kanonicznego (KPK) przypomina, że "w Kościele powszechnym dniami i okresami pokutnymi są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu" (kan. 1250). W tym kontekście rozróżnia się jednak wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post w sensie ścisłym. Gdy więc kończył się Wielki Post cieszono się możliwością jedzenia mięsa. Stąd taka obfitość pieczystego, pasztetów i wędlin na wielkanocnym stole.

Reklama

Przepis na karkówkę pieczoną w całości od Tomka Strzelczyka (oddaszfartucha)

Składniki

1,5 kg karkówki

400 g pieczarek

150 g wędzonego boczku

2 czerwone cebule

2 ząbki czosnku

3 łyżki bułki tartej

świeże zioła - rozmaryn, tymianek

Przygotowanie

Karkówkę nacinamy poprzecznie, uważamy jednak, żeby jej nie przeciąć. Robimy coś w rodzaju grzebienia. Plastry mają być grubości ok. 2 cm. Do miseczki wsypujemy łyżkę soli i pół łyżki cukru. Nacieramy tym karkówkę i odstawiamy. Surowy wędzony boczek kroimy w kostkę i wytapiamy na suchej patelni. Do wytopionego boczku dokładamy pokrojone pieczarki. Smażymy na rumiano. Dodajemy potem suszone, namoczone grzyby i posiekaną czerwona cebulę, dwa posiekane ząbki czosnku, świeżo roztarty czarny pieprz oraz świeże zioła. Wlewamy wodę, w której moczyły się grzyby. Dodajemy bułkę tartą. Farszem napełniamy kieszonki w karkówce. Karkówkę obwiązujemy sznurkiem, wkładamy do brytfanki,posypujemy mąką i majerankiem suszonym. Wkładamy do zimnego piekarnika na 200 stopni, pieczemy dwie godziny. Jeśli będzie się za bardzo rumienić, przykrywamy papierem do pieczenia lub folią aluminiową.