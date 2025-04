Pascha to tradycyjny deser na bazie nabiału, który podawany jest na Wielkanoc na wschodzie Polski. Można ją spotkać przede wszystkim na stołach wyznawców prawosławia. Pascha jest jednak tak dobra, że zdobyła ogromną popularność.

Dlaczego pascha nazywa się pascha?

Pascha nazwę wzięła od słowa "pascha", które w chrześcijaństwie obrządku wschodniego jest synonimem Wielkanocy, czyli Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Pascha ma znaczenie symboliczne. Przygotowuje się ją z jajek i mleka, które to produkty symbolizują wiosnę. Cukier i bakalie są symbolem dobrobytu, a biały kolor paschy jest związany z białymi szatami zmartwychwstałego Chrystusa.

Reklama

Przepis na paschę od Roberta Makłowicza

Składniki

1 kg twarogu sernikowego

3 jajka

1 szklanka cukru pudru

1 torebka cukru waniliowego z prawdziwą wanilią

2 ziarna kardamonu (lub szczypta zmielonego)

garść rodzynek

garść kandyzowanej skórki pomarańczowej

otarta skórka z 1 cytryny

sól

Przygotowanie

Do miski wkładamy twaróg, wbijamy jajka, dodajemy cukier, zmielony kardamon, sparzone i odcedzone rodzynki, skórkę pomarańczową, otartą skórkę z cytryny i szczyptę soli, dokładnie wymieszać. Masę przełożyć do durszlaka wyłożonego gazą i postawionego w głębokim talerzu, przykryć i odstawić na minimum 12 godz. do lodówki. Paschę odwrócić na talerz, ozdobić bakaliami według uznania.