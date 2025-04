Remigiusz Rączka zna się na gotowaniu. Znany i lubiany śląski kucharz i restaurator poleca wypróbowane przepisy. Mówi przy tym po śląsku. Wśród jego propozycji nie mogło oczywiście zabraknąć przepisów na zbliżające się święta wielkanocne. Pokazał m.in. jak przygotować przekąskę, która zawiera wszystko to, co na Wielkanoc na stole powinno się znaleźć - to m.in. szynka, jajka, majonez.

Roladki z puchem chrzanowym mają ciekawą nazwę i wyglądają bardzo apetycznie. Smakują też rewelacyjnie. Warto więc przygotować je na Wielkanoc.

Przepis na roladki z puchem chrzanowym Remigiusza Rączki

Składniki

16 kwadratowych plastrów szynki konserwowej

2 łyżki chrzanu

250 g twarożku naturalnego lub mascarpone

3 łyżki posiekanej dymki

0,5 posiekanej czerwonej papryki

3-4 łyżki kukurydzy konserwowej

3 jajka na twardo

sól, pieprz – do smaku

700 ml bulionu z żelatyną

Przygotowanie

Mieszamy w misce ser, utarte jajka, chrzan. Dodajemy posiekaną dymkę, posiekaną czerwoną paprykę, odsączoną kukurydzę z puszki. Masę przyprawiamy. Na desce rozkładamy plastry szynki, na środek nakładamy nadzienie i zawijamy roladki. Układamy roladki ciasno w szklanym naczyniu - miejsce zwinięcia powinno być na dole. Potem zalewamy bulionem z żelatyną - nie pokrywamy roladek w całości bulionem, nadajemy im połysk bulionowy. Odstawiamy do zastygnięcia. Smacznego.