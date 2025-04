Wielkanoc to święta, na które czekamy cały rok. Mają wymiar duchowy i religijny. To również czas wiosennego odpoczynku i radosnych chwil, spędzanych z rodziną. Możemy ze spokojem delektować się pysznym jedzeniem, które troskliwie przygotujemy przed Wielkanocą. Na wielkanocnym stole królują jajka, pieczone mięsa, sałatki, biała kiełbasa i żurek. Nie może zabraknąć także ciast, a prym wiodą serniki, mazurki i różnego rodzaju baby.

Powrót do korzeni – o urokach prostych wypieków

Gotowanie to sztuka. Wkładamy w przygotowanie potraw całe swoje serce, talent i troskę o to, by jedzenie smakowało naszym bliskim. Najlepsze są rzeczy proste. Nie od dziś wiadomo, że w prostocie siła. Plaster babki drożdżowej lub piaskowej przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. Z przeszłości płyną do nas świąteczne zapachy - świątecznego rosołu, pieczonego mięso i świeżo upieczonej babki. Wróćmy więc "jak za dawnych lat" do smaków i zapachów. Upieczmy babkę najprostszą i smakowitą. Mamy dla Was przepis prosto z babcinego zeszytu. Niech ta babka zachwyca w Wielkanoc.

Składniki, które masz w kuchni – nic wymyślnego, wszystko potrzebne

Kuchnia czasów PRL była prosta, ale smakowita. Nasze zabiegane mamy i babcie potrafiły wyczarować "coś z niczego". Przepisy podawano sobie z rąk do rąk. Były bardzo cenne. Nie używano wymyślnych produktów. Do pieczenia ciast używano prostych składników. Mąka, masło, cukier, wanilia, trochę kakao. Po chwili krzątania się w kuchni, ciasto lądowało w piekarniku albo w prodiżu. Dom zaczynał pachnieć świeżym, smakowitym ciastem. Jak cudownie smakował kawałek babki z kubkiem kawy, herbaty czy kakao w wielkanocny poranek. Zróbmy zatem pyszną babkę, prawdziwy wielkanocny comfort food, który przywoła najpiękniejsze wspomnienia. Jaką radość sprawimy babci czy mamie, gdy podamy jej przysmak z dawnych lat, który z taką miłością robiła dla nas.

Jak ją podać, by zachwyciła gości? Pomysły na dekorację

Babkę upieczmy w specjalnej formie - będzie miała wtedy piękny kształt. Zadbajmy o odpowiednią temperaturę pieczenia, zależy nam przecież na złocistym kolorze. Wielkanocną babkę można obsypać delikatną warstwą cukru pudru. Do ozdoby można użyć także np. skórkę pomarańczową lub cytrynową. Doskonale sprawdzi się też kolorowy, cukrowy groszek. Można również przygotować najprostszy lukier, taki bez gotowania - ucieramy cukier puder z sokiem cytrynowym. Ma powstać półpłynna masa, którą oblewamy babkę.

Slow baking – o tym, dlaczego warto zwolnić przy świątecznych wypiekach

"Gdy się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy" - mówi stare przysłowie. Życie w rytmie slow, to mniej stresu, a więcej radości. A jak wiadomo, przysłowia są mądre. Gdy pieczemy ciasto, warto to zrobić bez pośpiechu, w rytmie slow. Puśćmy ulubioną muzykę, zróbmy sobie dobrą herbatę i zgromadźmy składniki. Gdy to zrobimy w absolutnym spokoju, nie będzie ryzyka pomyłki. Pytanie? czy komuś kiedyś się zdarzyło nie dodać cukru do ciasta? No właśnie! Potem bez pośpiechu łączymy składniki zgodnie z przepisem. Gdy włożymy ciasto do piekarnika, włączmy timer, nie będziemy wtedy musieli gorączkowo zerkać na zegarek. Wejdźmy w Wielkanoc ze spokojem, radością i pysznym ciastem.

Przepis na babkę puszek, która smakuje jak u babci za czasów PRL

Ta babka jest idealna, lekka i puszysta. Stąd jej nazwa - "puszek". Uda się każdemu, byle tylko trzymać się przepisu.

Składniki:

6 jajek

2 szklanki mąki ziemniaczanej

6 łyżek mąki pszennej

2 szklanki cukru

kostka masła - 200 g

dwie łyżki spirytusu

6 łyżek oleju, takiego bez zapachu, np. rzepakowego lub słonecznikowego

2 łyżeczki proszku do pieczenia

aromat waniliowy, może być też laska wanilii, z której wyjmiemy aromatyczne ziarnka

cukier puder do dekoracji

Przygotowanie

Masło przed rozpoczęciem pieczenia wyjmujemy godzinę wcześniej z lodówki. Miękkie masło ucieramy z cukrem na bardzo gładką masę. Pomoże nam w tym mikser. Potem stopniowo dodajemy po jednym jajku i dalej ubijamy. Dodajemy przesianą mąkę ziemniaczaną i pszenną wymieszaną z proszkiem do pieczenia. Dodajemy olej, spirytus, ulubiony aromat i starannie mieszamy. Ciasto wkładamy do wysmarowanej tłuszczem formy i pieczemy 40 minut w nagrzanym piekarniku do 180 °C. Posypujemy po upieczeniu cukrem pudrem.