Wielkanoc nie może obyć się bez babki. To jedno z tych ciast, którym właśnie podczas tych świąt lubimy się zajadać. W sieci można znaleźć wiele przepisów na babki wielkanocne, ale ta od Ewy Wachowicz jest naprawdę warta wypróbowania.

Cytrynowa babka z mascarpone. Ile dni przed Wielkanocą upiec?

Zabierając się za pieczenie ciast wielkanocnych, w tym cytrynowej babki z mascarpone od Ewy Wachowicz, warto zrobić to na 2-3 dni przed świętami. Dobrze jest, więc zacząć piec w Wielki Czwartek albo Wielki Piątek. Ciasta będą miały dzięki temu czas, by się przegryźć. Ponadto ciasta z dodatkiem proszku do pieczenia zachowują świeżość dłużej niż drożdżowe.

Cytrynowa babka z mascarpone. Czy trzeba przechowywać w lodówce?

W temperaturze pokojowej babka również ta cytrynowa babka z mascarpone od Ewy Wachowicz przetrwa bez żadnego uszczerbku ok. 3 do 4 dni. Jeśli upieczemy ją jeszcze wcześniej przed świętami to warto trzymać ją w lodówce, by nic się z nią nie stało. Warto też zabezpieczyć ją przed wyschnięciem. Jak zrobić cytrynową babkę z mascarpone od Ewy Wachowicz? Oto przepis.

Cytrynowa babka z mascarpone - składniki

5 - jajek

250 g - cukru

400 g - mascarpone

400 g - mąki

1 łyżka - mąki ziemniaczanej

1 łyżka - proszku do pieczenia

150 ml - oleju z pestek winogron

skórka z 2-3 cytryn

sok z 1 cytryny

Dekoracja

lukier na soku z cytryny i cukrze pudrze

borówki amerykańskie

truskawki

maliny

mięta

Cytrynowa babka z mascarpone - przygotowanie