Remigiusz Rączka gotuje pysznie i tradycyjnie. Jak co roku podaje przepisy na świąteczne przysmaki. Wśród jego propozycji są m.in. tymbaliki drobiowe. Kolorowe miniporcje będą hitem wielkanocnego menu.

Co to są tymbaliki?

Tymbaliki, czyli drobiowe galaretki z warzywami, to pyszna, zimna przystawka. Świetnie sprawdzają się na wszelkich przyjęciach. Domowe tymbaliki to pyszny sposób na przygotowanie zdrowej, niskokalorycznej przekąski pełnej białka.

Przepis na drobiowe tymbaliki od Remigiusza Rączki

Składniki:

2 ćwiartki z kurczaka

2 pietruszki

3 marchewki

1 cebula

2 łodygi selera naciowego

0,5 selera

główka czosnku

1 łyżka suszonego lubczyku

ziele angielskie, liść laurowy

sól, pieprz ziarnisty – do smaku

10-12 łyżeczek żelatyny

1 łyżka octu

3 jajka na twardo

groszek zielony z puszki

natka pietruszki

Przygotowanie

Ćwiartki kurczaka gotujemy - wody ma być nie za dużo. Wrzucamy podpieczoną na suchej patelni cebulę, główkę czosnku - całą, przyprawy i obrane warzywa. Wywar musi być porządnie posolony, wtedy mięso będzie smaczne. Gotujemy do miękkości kurzego mięsa. Nie przykrywamy garnka, żeby bulion nie był mętny. Wywar ma "pykać", a nie wrzeć. Potem wywar odcedzamy. Doprawiamy maggi i octem. Mięso obieramy ze skóry i oddzielamy od kości, a potem dzielimy na mała kawałki. Do ciepłego wywaru dodajemy żelatynę - na litr wywaru 12 łyżeczek żelatyny. Dokładnie mieszamy, żeby się żelatyna rozpuściła. Do niewielkich naczynek wkładamy na dno zieloną pietruszkę, plaster jajka, na to trochę ugotowanego kurzego mięsa, kilka kostek posiekanej marchewki i trochę groszku zielonego. Potem nalewamy do naczynek bulion z żelatyną. Zostawiamy w chłodnym miejscu, żeby galaretka stężała.