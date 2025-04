Czy sos tatarski ma coś wspólnego z tradycyjną tatarską kuchnią? Raczej na pewno nie. Podobnie jak śledź po japońsku nie wywodzi się z Japonii, a fasolka po bretońsku - z Bretanii. O tym, kto wymyślił ten pyszny, zimny sos, krąży wiele opowieści.

Na dworze Króla Słońce

Jedna z nich prowadzi nas na dwór francuskiego monarchy Ludwika XIV, Króla Słońce. Sos tatarski wymyślił nadworny kucharz François Vatel. Miał ten specjał podać podczas uczty, na której obecni byli również Tatarzy. By wyrazić swoją przyjaźń i szacunek wobec nich, Vatel miał dodać do sosu składniki, które były typowe dla kuchni tatarskiej. W ten sposób powstał sos, który zdobył uznanie nie tylko wśród Tatarów, ale także na dworze francuskim.

Wielkanocny hit

Sos tatarski doskonale sprawdzi się podczas wielkanocnego biesiadowania. Jest idealnym dodatkiem do jajek, pasztetów, pieczonych mięs oraz wędlin. Pasuje również do białej, ugotowanej kiełbasy. Spróbujcie również dodać go do śledzia - smak będzie boski.

Sos tatarski - przepis siostry Anastazji

Siostra Anastazja jest znakomitą kucharką. Jej przepisy cieszą się wielką popularnością. Są dobrze skomponowane, a potrawy wykonane według nich zawsze się udają.

Składniki:

1 słoik majonezu

2-3 ogórki kiszone

1/2 słoika groszku zielonego

1 słoik pieczarek marynowanych

natka pietruszki lub szczypiorek

Przygotowania

Obrane ogórki i pieczarki kroimy w kostkę, dodajemy groszek, majonez i mieszamy. Doprawiamy, możemy dodać trochę musztardy, wtedy sos będzie miał ostrzejszy smak. Jeśli chcemy, żeby sos był łagodniejszy i mniej kaloryczny, dodajemy śmietanę lub jogurt naturalny.