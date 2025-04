Na wielkanocnym stole nie może zabraknąć takich ciast jak mazurek czy babka wielkanocna. Obowiązkowo musi pojawić się również sernik. Ilość przepisów na to ciasto jest ogromna. Wśród najpopularniejszych jest m.in. sernik nowojorski czy baskijski.

Tym, co spędza sen z powiek niejednej osoby, która bierze się za pieczenie sernika, jest jego struktura. Bywa, że wychodzi suchy i mało kremowy. Okazuje się, że jest na to sposób a właściwie przepis na sernik, który nie tylko zawsze wychodzi, ale ma idealną konsystencję i wilgotność. Wystarczy dodać do niego jeden popularny i wręcz banalny produkt.

Sernik kremowy i wilgotny. Dodaj 2 łyżki tego warzywa

Tym składnikiem jest popularne warzywo a dokładnie ziemniaki. To trik sprzed lat. W czasach PRL sernik z dodatkiem gotowanych kartofli był często wykorzystywanym przepisem. Wystarczy dodać 2 łyżki gotowanych ziemniaków do masy serowej a sernik wyjdzie idealny. Jak to działa? Skrobia, którą zawierają ziemniaki sprawia, że sernik jest wilgotny i kremowy. W tej wersji tego ciasta niepotrzebna jest zbyt duża ilość mąki, bo to właśnie ziemniaki łączą użyte do jego przygotowania składniki.

Sernik z ziemniakami - proporcje

Jak idealnie wymierzyć proporcje sernika z ziemniakami? Na 1 kg twarogu, zmielonego kilka razy, trzeba dodać 2 łyżki ugotowanych i utłuczonych ziemniaków. Pozostałe składniki to:

8 jajek,

szklanka cukru pudru,

35 g mąki krupczatki,

laska wanilii oraz

skórka z cytryny,

odrobina masła,

sól

Jak przygotować sernik z ziemniakami?