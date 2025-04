Pasztet to jedno z tych dań, które często gości na świątecznym a na pewno na wielkanocnym stole. Często kupujemy gotowce, ale przygotowanie go we własnej kuchni wcale nie jest takie trudne. Można go zrobić chociażby na bazie mięsa z rosołu.

Pasztet na kurczaku z rosołu. Jakie przyprawy dodać?

Taką wersję pasztetu poleca Ewa Wachowicz. Przygotowuje go z kurczaka zagrodowego i warzyw z rosołu. Dodaje też odrobinę usmażonej drobiowej wątróbki. Przyprawy, które Ewa Wachowicz dodaje do tego pasztetu z drobiu z rosołu to m.in. gałka muszkatołowa, imbir i majeranek. Jak zrobić ten pasztet z mięsa z rosołu? Oto przepis.

Pasztet na kurczaku z rosołu Ewy Wachowicz - składniki

1 kurczak zagrodowy z rosołu

3 marchewki z rosołu

2 pietruszki z rosołu

seler z rosołu

400 g wątróbki drobiowej (usmażonej na maśle klarowanym)

1 czerstwa bułka namoczona w mleku

natka pietruszki

2 jajka

½ łyżeczki gałki muszkatołowej

1 łyżeczka imbiru

1 łyżeczka majeranku

3 łyżeczki domowej mieszanki przypraw

sól

pieprz

¼ szklanki rosołu

1/2 szklanki oliwy lub miękkiego masła

gałązki rozmarynu

Pasztet na kurczaku z rosołu Ewy Wachowicz - przygotowanie