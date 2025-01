W tym roku nie pączki, czy oponki, ale faworki inaczej zwane chrustem biją rekordy popularności. To właśnie przepis na tę słodkość jest tym, którego internauci szukają najczęściej.

Wśród dostępnych przepisów w sieci i tych z książek kucharskich na szczególną uwagę zasługuje ten na faworki od Tomasza Strzelczyka. Są one nie tylko łatwe w przygotowaniu, ale też zawsze się udają. Trzeba pamiętać tylko o jednej rzeczy.

Tak zrobisz dobre faworki. Podstawowe zasady

Do zrobienia dobrych faworków potrzebne są odpowiednie składniki. Podstawowe to mąka pszenna, żółtka i kwaśna śmietana. W niektórych przepisach tej ostatniej się nie używa i zastępuje odrobiną masła. Warto dodać do ciasta także odrobinę proszku do pieczenia, by ciasto ładnie rosło na gorącym oleju. Warto też dodać odrobinę soli.

Żeby faworki nie chłonęły zbytnio tłuszczu do ciasta na faworki należy dodać odrobinę cukru lub spirytusu. Dzięki temu będą one nieco lżejsze po usmażeniu. Składniki na ciasto można wrzucać do miski w dowolnej kolejności. Po wyrobieniu jednolitej masy a przed wałkowaniem trzeba zrobić jedną rzecz. To ona sprawi, że faworki będą kruche. Ważne jest również a może przede wszystkim, by proporcje składników były takie jak w przepisie.

Co trzeba zrobić, by faworki były kruche?

Aby z ciasta, które przygotowaliśmy wyszły kruche i chrupiące faworki należy je przed rozwałkowaniem włożyć do lodówki na 30 minut. To właśnie ten trik sprawi, że ciasto będzie miało odpowiednią konsystencję. Proces ten można przyspieszyć. Wystarczy, że włożymy ciasto na faworki do zamrażarki na 10-15 minut.

Inny, dosyć popularny trik na to, by faworki wyszły chrupiące i kruche jest uderzanie w ciasto wałkiem przez parę minut. Tak "zbite" będzie bardziej napowietrzone, co sprawi, że w usmażonych faworkach obecne będą charakterystyczne "pęcherzyki".

Przepis na faworki od Tomasza Strzelczyka - składniki

Składniki:

400 g mąki pszennej,

8 łyżek śmietany 18%,

5 żółtek jaj,

1 łyżeczka pasty waniliowej,

3 łyżki wódki,

tłuszczu do smażenia,

cukier puder do posypania

Faworki od Tomasza Strzelczyka - sposób przygotowania

Sposób przygotowania:

W dużej misce wymieszajcie mąkę z żółtkami, śmietaną, pastą waniliową i wódką. Całość zagniećcie w dłoniach na jednolitą masę, a następnie owińcie ją folią i włóżcie do lodówki na 30 minut.

Po tym czasie wyjmijcie ciasto i cienko je rozwałkujcie. Następnie wytnijcie cienkie paski i róbcie na środku każdego z nich dziurkę. Przez otwór przełóżcie jeden koniec ciasta, tworząc zgrabnego faworka.

Gotowe faworki smażcie na rozgrzanym oleju aż będą rumiane z chrupiące z każdej strony.

Usmażone chruściki wykładajcie na talerz przykryty kawałkiem ręcznika papierowego, aby pozbyć się nadmiaru tłuszczu. Na koniec posypcie je cukrem pudrem i zajadajcie ze smakiem.