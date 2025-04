Sałatki są idealnym uzupełnieniem wielkanocnego jadłospisu. Warto o nich pamiętać i koniecznie podać je na stół. Urozmaicą ciężkostrawne mięsa, odświeżą smak i zapewnią odpowiednią ilość błonnika i składników odżywczych.

Biel i doskonały smak sałatki biała dama

Krąży wiele wersji sałatki, którą nazwano białą damą. Nazwę tę zawdzięcza kolorowi, bo użyte do jej zrobienia składniki są właśnie białe. Można przygotować własną wersję białej damy - pamiętajmy jednak, by pozostała biała.

Przepis na sałatkę biała dama

Składniki

250 g sera żółtego w kostce - wybierajmy jak najjaśniejszy

560 g ananasa z puszki,

duży słoik selera konserwowego

dwa ząbki czosnku

3 łyżki majonezu

2 łyżki gęstego jogurtu

ząbek czosnku przeciśnięty przez praskę

1/4 łyżeczki białego pieprzu

mały słoik czosnku marynowanego

Przygotowanie

Marynowany czosnek siekamy. Odsączamy plastry ananasa i kroimy w kostkę. Ser ścieramy na tarce o grubych oczkach. Ser, czosnek i ananasa wkładamy do miski. Dodajemy odsączony z zalewy seler. Majonez mieszamy z jogurtem i przeciśniętym przez praskę czosnkiem. Doprawiamy do smaku pieprzem. Sałatkę można modyfikować i dodać do niej np. garść ugotowanego ryżu lub pokrojoną w kostkę ugotowaną pierś z kurczaka.