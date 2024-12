Śledzie gajowego zawdzięczają zapewne swoją nazwę dodatkowi leśnych grzybów. Bo kto jak nie gajowy ma pysznych grzybów pod dostatkiem. Zakładamy, że po śledzie jeździ gajowy do sklepu do pobliskiego miasteczka lub wsi i kupuje tam pyszne matiasy z beczki.

Reklama

Wykwintny smak

Śledzie gajowego, zwane też przysmakiem gajowego, warto zrobić na wigilijny stół. Wszak mamy suszone grzyby, a one, razem ze śledziami, grają tu pierwsze skrzypce. Ugotujmy np. trochę więcej suszonych grzybów, gdy będziemy przygotowywać kapustę z grzybami lub zupę grzybową. Nadadzą się do śledzi.

Śledzie gajowego - przepis

Składniki

6 filetów śledziowych

50 g suszonych grzybów

2 cebule

70 ml oleju

2 łyżki octu

2 łyżki cukru

2 łyżeczki koncentratu pomidorowego

3 ziarenka ziela angielskiego

2 liście laurowe

5 ziarenek czarnego pieprzu

sól do smaku

Przygotowanie

Ugotowane, miękkie grzyby kroimy w paski. Cebulę siekamy i podsmażamy na oleju. Gdy będzie zrumieniona, dodajemy do niej pokrojone grzyby, mieszamy i patelnię zdejmujemy z ognia. Dodajemy koncentrat pomidorowy, przyprawy, ocet, cukier i sól. Mieszamy. Odstawiamy sos do wystygnięcie. Namoczone śledzie kroimy na kawałki. Śledzie mieszamy z gotowym sosem, wkładamy do słoika i wstawiamy do lodówki, żeby się przez kilka minut przegryzły smaki. Gotowe.