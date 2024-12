Nie lubimy marnować jedzenia. Zwłaszcza pysznych potraw, przygotowanych na święta. Zdarza się jednak, że przygotujemy za dużo jedzenia. Jak przechować ugotowane pierogi, które zostaną po ucztowaniu w Boże Narodzenie?

Czy można mrozić odsmażone pierogi?

Ugotowane pierogi można przechowywać w lodówce, w specjalnym pojemniku, przez dwa, trzy dni. Pierogi powinny być przechowywane w temperaturze od 0 do 4 stopni Celsjusza. Świeże pierogi można przechowywać w lodówce przez 2-3 dni. Po tym czasie mogą stracić swój smak i świeżość.

Jeśli są to pierogi, które zostały podsmażone na złoty kolor, ryzykujemy, że stracą smak. Kolejne podsmażenie sprawi, że nie będą już chrupkie, a ciasto będzie mieć konsystencję gumy.

Pierogi można oczywiście mrozić. I znowu, nie poleca się mrożenie odsmażonych pierogów. Natomiast ugotowane pierogi świetnie przechowuje się w zamrażalniku.

Jak mrozić ugotowane pierogi?

Ugotowane pierogi układamy na tacce, którą wkładamy do zamrażalnika. Pierogi nie powinny do siebie przylegać. Gdy się zamrożą, przekładamy je do plastikowych woreczków lub pojemników. Podpiszmy taki woreczek lub pojemnik - będziemy wiedzieć, kiedy zamroziliśmy pierogi i z czym są. Ugotowane pierogi można przechowywać w zamrażalniku kilka tygodni, nie dłużej.