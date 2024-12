Wiele osób nie wyobraża sobie tradycyjnej polskiej Wigilii bez kapusty kiszonej z dodatkiem ugotowanych, suszonych grzybów leśnych. Potrawy wigilijne różnią się zależnie od regionu Polski, kapusta jednak musi być.

Dawniej kapusta była jednym z podstawowych składników polskiej kuchni. Jest łatwo dostępna, tania i dobrze się przechowuje. Miała też znaczenie magiczne. Kapusta to symbol siły i zdrowia, a dodane do niej grzyby mają zapewnić szczęście i dostatek.

Reklama

Podstawa dobrej kapusty z grzybami

Podstawa dobrej kapusty z grzybami to doskonałe składniki, czyli świetnie ukiszona kapusta i szlachetne leśne grzyby suszone. Idealne będą kapelusze podgrzybków lub suszone prawdziwki. 50 gramów suszonych grzybów, to mniej więcej dwie garście. Grzyby myjemy i moczymy w 2 szklankach zimnej wody przez ok. 12 godzin. Najlepiej zostawić je na całą noc. Kapustę wybieramy średnio kwaśną, nie może być biała.

Kiedy dodać grzyby do kapusty wigilijnej?

Najpierw podgotowujemy kapustę. Nigdy nie zaczynamy gotowania od dodania grzybów do surowej kapusty. Gdy kapusta już zmięknie, dodajemy wtedy wodę, w której moczyły się grzyby i dalej gotujemy. Potem wrzucamy pokrojone grzyby. Wtedy będzie najsmaczniejsza.

Kiedy zrobić kapustę z grzybami?

Przygotowanie kapusty wigilijnej najlepiej zacząć 2 dni przed świętami. W pierwszym dniu moczymy grzyby Dzień przez Wigilią, gotujemy kapustę. Do Wigilii smaki się przegryzą i kapusta będzie idealna.

Jak zrobić kapustę z grzybami na Wigilię - przepis

Składniki

1 kg kapusty kiszonej

50 g suszonych grzybów

2 cebule

5 łyżek oleju

3,5 szklanki wody

przyprawy: 2 liście laurowe, 3 ziarna ziela angielskiego, pół łyżeczki pieprzu, pół łyżeczki majeranku - opcjonalnie

Przygotowanie

Najpierw myjemy i moczymy grzyby w 2 szklankach zimnej wody. Najlepiej zostawić je na noc. namoczone grzyby gotujemy do miękkości. Rano szatkujemy kapustę, odciskamy z niej kwas, ale go nie wylewamy. Zachowujemy na później. Cebulę siekamy i podsmażamy na oleju. Do garnka z kapustą dodajemy trochę wody i usmażoną cebulę. Gotujemy, aż kapusta będzie miękka. Raz na jakiś czas mieszamy i dolewamy trochę wody. Kapusta nie może "pływać" w wodzie. Gdy kapusta jest miękka, dodajemy do niej wodę, w której moczyły się grzyby i pokrojone w paski grzyby. Gotujemy, aż składniki się połączą, doprawiamy do smaku. Kapustą będzie najlepsza następnego dnia.