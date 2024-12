Aromatyczny barszcz czerwony o rubinowym kolorze w towarzystwie uszek z grzybami to potrawa, która rozpoczyna wigilijną wieczerzę. Ciasto na uszka z grzybami powinno być elastyczne i cienkie. Kształt tych maleńkich pierożków jest dość precyzyjny. Jeśli przygotujemy ciasto zbyt twarde, nie uda nam się ulepić uszek.

Sekretny składnik

Sekretem idealnego ciasta na uszka z grzybami jest odpowiednie napowietrzenie; czas, w którym ciasto odpocznie i pewien dodatek. Otóż uszka będą świetne, jeśli zamiast jajek do ciasta dodamy pewien składnik. O co chodzi? O tłuszcz.

Przepis

Składniki

2 szklanki mąki typu 500

dwie trzecie szklanki gorącej wody

2 łyżki oleju roślinnego

szczypta soli

Przygotowanie

Mąką przesiewamy, wsypujemy do miski. Dodajemy olej i zaczynamy zagniatać. Stopniowo dolewamy wodę. Wyrabiamy tak długo, aż ciasto stanie się elastyczne i przestanie lepić się do rąk. Zawijamy kulę ciasta w folię spożywczą i odkładamy do lodówki, żeby odpoczęło na co najmniej godzinę. Po tym czasie możemy już zacząć robić uszka.