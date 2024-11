Wielu z nas nie wyobraża sobie obiadu bez zupy. Nic dziwnego, to idealny posiłek. Co więcej, zupy sprzyjają odchudzaniu, zwłaszcza te jarzynowe. Dlaczego? Bo doskonale sycą i mają dużo błonnika, który wypełnia żołądek, a potem jak miotełka wymiata to, co organizmowi już niepotrzebne.

Pamiętacie dietę kapuścianą? Stosować ją miał przed wyborami prezydenckimi Aleksander Kwaśniewski i i spektakularnie schudł. Diety kapuścianej nie polecamy, bo wg jej zaleceń od rana do wieczora je się tylko zupę z kapusty. Jeśli jednak kapuśniak z białej kapusty podamy na obiad, to przysłużymy się na pewno swojemu zdrowiu. Ta niskokaloryczna, gęsta zupa idealnie nadaje się na lekki i rozgrzewający, jesienny obiad.

Zdrowotne właściwości kapusty

Kapusta ma wiele właściwości prozdrowotnych. Jest bohaterką medycyny ludowej. Obniża poziom złego cholesterolu we krwi, ma działanie moczopędne, przyspiesza wydalanie toksyn z organizmu I przemianę materii, pomaga obniżyć poziom cukru i odkwasza organizm. Jedzmy więc kapustę.

Przepis

Składniki

nieduża główka białej kapusty

2 marchwie

cebula biała

trzy gałązki selera naciowego lub połowa małego selera bulwiastego

biała część średniego pora

korzeń pietruszki

ząbek czosnku

3 średnie ziemniaki

przyprawy - majeranek, lubczyk

sól i pieprz

trzy łyżki masła (najlepsze będzie klarowane) lub oleju

jogurt grecki do zabielenia zupy

mały kartonik przecieru pomidorowego

Przygotowanie

Warzywa czyścimy i siekamy. Do dużego garnka wkładamy posiekaną cebulę, czosnek i pora. Szklimy warzywa na maśle lub oliwie. Potem do garnka wsypujemy resztę poszatkowanych warzyw - ziemniaki kroimy w kostkę. Zalewamy wodą tak, by przykryła warzywa. Solimy i pieprzymy do smaku. Gdy warzywa będą miękkie, wlewamy do zupy przecier pomidorowy. Możemy część zupy zblendować, by ją zagęścić. Dodajemy lubczyk i majeranek - do smaku. Zupę zaprawiamy jogurtem greckim. Przed podaniem możemy posypać zieleniną.