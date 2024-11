Piernik to ciasto o długiej tradycji. Jego historia na ziemiach polskich sięga średniowiecza. Nazwanawiązuje do dawnego słowa „pierny”, które oznaczało coś pieprznego, pełnego przypraw.

Kto wymyślił piernik?

Historycy kulinariów twierdzą, że historia piernika sięga czasów starożytnych. Rzymianie jadali ciastka korzenne smarowane miodem. W książce kucharskiej Apicjusza znajdziemy przepisna miodownik z pieprzem, bliski późniejszemu piernikowi. W średniowieczu miodowniki z przyprawami według antycznych receptur pieczono w klasztorach.

Piernik - kulinarny symbol Bożego Narodzenia

Pierniki były uważane za symbol dobrobytu, bo mogli sobie na ich przygotowanie pozwolić tylko ludzie bogaci. Drogie były bowiem przyprawy używane do przygotowania tego ciasta. Wg Zygmunta Glogera, autora "Encyklopedii Staropolskiej" zwyczaj przyrządzania pierników na Wigilię oraz Boże Narodzenie istniał już w staropolskich domach.

Dojrzewający piernik staropolski - jak go zrobić? Przepis

Kiedyś ciasto na staropolski piernik dojrzewający leżakowało nawet kilka miesięcy. Nabierało mocy, a wszystkie składniki pięknie się przenikały. Naturalne dodatki, mające właściwości bakteriobójcze, chroniły ciasto w czasie leżakowania przed zepsuciem. To ciasto jest niezwykłe i trzeba je upiec choć raz w roku. Najlepiej zacząć przygotowania już teraz. Minimalny czas dojrzewania to 2, 3 tygodnie. Ciasto musi leżakować w ciemnym, zimnym miejscu.

Składniki

1 kg mąki pszennej

500 g prawdziwego miodu

500 g cukru drobnego lub trzcinowego

250 g dobrego masła

3 duże jajka

3 płaskie łyżeczki sody - około 20 g

pół szklanki mleka

3 opakowania przyprawy do pierników - można przygotować samemu - utłuc drobno w moździerzu korę cynamonu, goździki, gałkę muszkatołową, czarny pieprz, ziele angielskie

pół płaskiej łyżeczki soli

Przygotowanie

Cukier, miód i masło włóż do rondla o grubym dnie i mieszając powoli podgrzewaj, aż składniki się połączą. Zestawi z ognia i ostudź. Wlej masę do miski. Sodę rozpuść w mleku. Do masy miodowej dodaj mleko z sodą i resztę składników. Potem dobrze zarabiamy ciasto. Wyjdzie rzadkie, ale z biegiem czasu zgęstnieje. Wyrobione ciasto wkładamy do kamionkowego lub szklanego naczynia, które szczelnie owijamy czystą ściereczką i wstawiamy do lodówki na od 4 do 6 tygodni. Po tym czasie jest gotowe do pieczenia. Piernik staropolski pieczemy na ok. 4 dni przed podaniem go na stół. Czas pieczenia to ok. 20 minut w temperaturze ok. 180 stopni.