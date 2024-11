Ptasie mleczko: kultowe słodycze, które zna każdy

Ptasie mleczko to znane i popularne w Polsce słodycze. Próbował go chyba każdy. Delikatna pianka oblana pyszną czekoladą to niewątpliwie smaczna, aczkolwiek dość wysoko kaloryczna przekąska.

Jak powstało ”Ptasie mleczko”. Według informacji podawanych przez przedsiębiorstwo E. Wedel, nazwę tę wymyślił w 1936 roku Jan Wedel. Nazwał tak mleczne pianki, o delikatnym smaku, oblane czekoladą. Pierwotnie pianki te były wyłącznie o smaku waniliowym.

Wersje smakowe. Obecnie, ze względu na produkowanie tych słodyczy przez różne firmy, na rynku jest wiele wariantów smakowych tego produktu. Choć sama nazwa jest zastrzeżona, to jednak na półkach sklepowych spotkamy bardzo podobne produkty, takie jak np.: ”Rajskie mleczko”, „Alpejskie mleczko” czy ”Niebiańska pianka”. Zaś zarówno ”Ptasie mleczko” jak i jego inne wersje są obecnie dostępne w wielu smakach pianki i rodzajach czekolady.

Przepis na domowe ptasie mleczko

Jeśli masz ochotę na ”ptasie mleczko”, zamiast iść po nie do sklepu, równie dobrze możesz przyrządzić je sam. Jak przygotować pyszną słodką przekąskę składającą się z pianki i czekolady? Jak podaje portal Haps.pl, do przygotowania ”ptasiego mleczka” będziemy potrzebować następujących produktów.

Składniki do przygotowania pianki:

1 puszka mleka kokosowego,

100 ml napoju roślinnego ,

, 4 łyżki nasion chia ,

, 2 łyżki syropu z agawy ,

z , 2 łyżki ksylitolu ,

, 2 łyżeczki agaru.

Składniki na polewę:

2 tabliczki gorzkiejczekolady,

albo:

300 g malin ,

, 100 ml napoju roślinnego ,

, 2 łyżeczki agaru ,

, 3 łyżki ksylitolu.

Przygotowanie ptasiego mleczka:

Na początek przygotowujemy formę o wymiarach 20 x 20 cm. Wykładamy ją papierem do pieczenia. Jeśli przygotowujemy polewę z malin, to wówczas zaczynamy od jej przyrządzenia.

Jak przygotować polewę z malin. W tym celu maliny miksujemy. Następnie zmiksowane przelewamy do garnka i dodajemy do nich napójroślinny oraz ksylitol. Całość dokładnie mieszamy, podgrzewając. Gdy zacznie wrzeć, dodajemy agar. Gotujemy przez 5 minut, co jakiś czas mieszając. Następnie odstawiamy na bok. Gdy nieco wystygnie, połowę tak przygotowanej masy z malin wylewamy na spód formyi rozprowadzamy przy pomocy łyżki tak, aby pokryła ona całe jej dno. Formę z polewą z malin wstawiamy do lodówki.

Przygotowanie pianki. Do garnka wlewamy napójroślinny, mlekokokosowe, ksylitol, syrop i dosypujemy nasiona chia. Całość podgrzewamy, non stop mieszając, aż zacznie wrzeć. Na koniec dodajemy agar. Ponownie mieszamy wszystkie składniki, a następnie zmniejszamy moc palnika i tak gotujemy jeszcze przez 5 minut.

Tak przygotowaną masę wylewamy na przestudzony malinowy spód. Całość ponownie wkładamy do lodówki na około 30 minut. Po tym czasie, gdy pianka stężeje, oblewamy ją resztą polewymalinowej. Jeśli przez ten czas zmieniła nieco konsystencję i stała się bardziej gęsta, to aby ją upłynnić (by było łatwiej ją rozprowadzić), możemy ją delikatnie podgrzać. Tak przygotowane ptasie mleczko odstawiamy do lodówki.

Polewa czekoladowa. W sytuacji, gdy nie przygotowujemy polewy malinowej, a korzystamy wyłącznie z 2 tabliczek gorzkiej czekolady, to co całą procedurę rozpoczynamy od przygotowania samej pianki zgodnie z powyższym przepisem.

Gotową piankę wkładamy do lodówki. Gdy stężeje, wówczas kroimy ją na kawałki wielkości sklepowego ptasiego mleczka, i każdy z nich obtaczamy w roztopionej czekoladzie. Tak przygotowane pianki w polewie czekoladowej ponownie wstawiamy do lodówki, by polewa zastygła.