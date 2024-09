Kruche ciasto z masą dyniową, znane w Ameryce Północnej jako pumpkin pie, ma za oceanem długą tradycję. Przepis na to ciasto znajdziemy w amerykańskich książkach kucharskich z XVII wieku, ale na pewno specjał ten był tam przygotowywany wcześniej.

Masa, przygotowywana z pieczonej dyni, ma wyjątkowy, korzenny smak, dzięki dodawanym tam przyprawom. Tak robi się najczęściej w USA. Przygotowuje się to to ciasto szybko, a smakuje wyśmienicie. Poznajcie przepis, który podał Piotr Ogiński w kąciku kulinarnym programu "Halo tu Polsat".

Przepis:

Składniki

1 mała dynia hokkaido (około 1,5 kg)

4 małe jajka

530 ml słodzonego mleka skondensowanego

150 g serka śniadaniowego Philadelphia

skórka z dwóch pomarańczy

400 g pomarańczy

3 łyżki cukru

1 łyżka masła orzechowego

ciasto kruche na spód

Przygotowanie

Najpierw myjemy i kroimy na cztery części dynią. Usuwamy pestki i układamy na blasze wyłożonej papierem. Pieczemy w piekarniku w temp. 180 stopni przez około 50 minut, aż będzie miękka. Zdenyjemy skórkę z upieczonej dyni i miąższ blendujemy. W tym czasie naszym ulubionym kruchym ciastem (może być gotowe) wykładamy formę na tartę wysmarowaną masłem. Nakłuwamy ciasto widelcem, przykrywamy je papierem do pieczenia, a na wierzch sypiemy groch lub fasolę. Pieczemy w piekarniku w temp. 180 stopni przez 15 minut.

Kolej na masę dyniową. Do miski wlewamy mleko skondensowane, wbijamy jajka, dodajemy serek Philadelphia, masło orzechowe i na końcu przestudzone puree z dyni. Dokładnie mieszamy. Masę wylewamy na podpieczony spód. Pieczemy w temperaturze 180 stopni przez około 45 minut.

Kiedy ciasto dyniowe się piecze, możesz przygotować dżem pomarańczowy. Pomarańcze dokładnie myjemy ścieramy z nich skórkę. Wycinamy cząstki, a z tego, co zostanie, wyciskamy sok. Wszystkie te składniki wrzucamy do garnka, dodajemy kilka łyżeczek cukru i gotujemy na wolnym ogniu, aż zgęstnieje. Dżem pomarańczowy serwujemy jako dodatek do ciasta dyniowego. Do tego kleks bitej śmietany.