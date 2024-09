Jogurt znany jest od ok. 3000 lat. Historycy kulinariów twierdzą, że jadali go już starożytni Egipcjanie. Prawdopodobnie jogurt pochodzi z Indii, a stamtąd receptura przygotowania tego mlecznego przetworu powędrowała na Bałkany.

Dobroczynne działanie bakterii

"Yoğurt" to znaczy po turecku kwaśne mleko. Otrzymywany jest z mleka, w którym przez 4–7 godzin w temperaturze 42–45 °C rozwijają się bakterie termofilne z gatunków Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus oraz Streptococcus salivarius ssp. thermophilus. I właśnie działalniu tych bakterii jogurt zawdzięcza swoje zdrowotne właściwości.

Reklama

Dzięki działaniu bakterii rozpada się laktoza, a masa produktu gęstnieje. Zwiększa się również przyswajalność białka, którego jogurt jest bogatym źródłem, poprzez wzrost liczby wolnych aminokwasów. Ponadto, poprawia się przyswajalność przez organizm wapnia, żelaza, a także zwiększa się zawartość witaminy B12 i kwasu foliowego. Jogurt zawiera również cenny dla organizmu wapń.

Jogurt naturalny zawiera także m.in. witaminy z grupy B oraz bakterie kwasu mlekowego, które korzystnie wpływają na mikroflorę jelit. Jogurty naturalne jako produkty fermentowane mają działanie probiotyczne i dzięki temu sprzyja odchudzaniu.

"Podkręcone" działalnie jogurtu

Jeśli do jogurtu dodamy przyprawy, wtedy stanie się "mały cud". Mowa o cynamonie i kardamonie. Gdy doprawimy nimi jogurt, uzyskamy nie tylko wyjątkowy smak, ale również podniesiemy zdrowotne zalety jogurtu.

Cynamon pomaga stabilizować poziom cukru we krwi, co wpływa korzystnie na obniżenie wagi. Podobnie działa kardamon. Obie te przyprawy są bogate w związki o działaniu przeciwzapalnym i przeciwutleniającym, a co za tym idzie, pozwalają dłużej zachować młodość.