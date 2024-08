Ciasto szybkie i pyszne? I takie, które uda się każdemu. Jest taki przepis, który uda się zawsze i każdemu. Przygotowanie trwa tyle, ile potrzeba czasu na wymieszanie składników. Nie są potrzebne żadne wymyślne, kuchenne przydasie. Wystarczą dwie miski i łyżka. Aha, nie wyrzucajcie pojemniczka po jogurcie. To ma znaczenie.

To idealny przepis na chwilę, gdy zamarzy Ci się kawałek ciasta do kawy. Dom w mig wypełni się wspaniałym zapachem świeżo pieczonego ciasta. To idealna aromaterapia.

Przepis:

Składniki:

1 mały kubeczek jogurtu naturalnego

Kubeczek po jogurcie myjemy, osuszamy i używamy do odmierzania składników

3 kubeczki mąki

1 i 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

2 kubeczki cukru

1 łyżka cukru waniliowego

3 jaja

1 kubeczek oleju roślinnego

cukier puder do posypania po wierzchu

owoce: np. pokrojone na cząstki jabłka lub gruszki

cukier puder do posypania

Przygotowanie:

W jednej misce mieszamy suche składniki. W drugiej - mokre. Potem przelewamy mokre do mąki z dodatkami i mieszamy tak, by uzyskać jednolitą masę. Ciasto wkładamy do tortownicy o średnicy ok. 24 cm lub podłużnej keksówki. Możemy dodać owoce. Pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni Celsjusza przez ok 40 minut.