Wczesne jabłka są już w sadach i na bazarowych straganach. Można więc w końcu po przerwie najeść się tych pysznych i zdrowych owoców.

Jabłka dostarczają wielu witamin oraz składników mineralnych. To prawdziwe skarby. Mają m.in. witaminę C, witaminy z grupy B, beta karoten, witaminę E, składniki mineralne. Są cennym źródłem błonnika. Jedzmy je więc na surowo. Jabłka są też pysznym dodatkiem do ciast i deserów. Szarlotka to prawdziwy hit. Praktycznie trudno znaleźć kogoś, kto tego ciasta nie lubi.

Przepis na szarlotkę sypaną powstał lata temu. Jest prosty i robi się go bardzo szybko. Polega na tym, że nie zagniata się ciasta, tylko miesza ze sobą suche składniki. Zamiast jabłek można użyć innych owoców, np. śliwek.

Przepis:

Składniki:

2 szklanki kaszy manny

2 szklanki mąki pszennej

3 łyżeczki proszku do pieczenia

1,5 szklanki cukru

ok. 2,5 kg kwaśnym jabłek

3 łyżki cukru

2 łyżeczki cynamonu

200 g zimnego masła

Przygotowanie:

Jabłka umyć, osuszyć i razem ze skórką zetrzeć na tarce o dużych oczkach - delikatnie odsączyć sok, ale jabłka nie mogą być suche. Chodzi tylko o to, by nie pływały w soku. Dodać cukier i cynamon. Wymieszać.

Wszystkie sypkie składniki na ciasto wymieszać i podzielić na 3 części. Dno formy prostokątnej o wymiarach ok. 35 x 24 cm wyłożyć papierem do pieczenia. Papier i boki formy wysmarować masłem. Wsypać jedną część sypkich składników. Rozłożyć połowę jabłek. Przykryć drugą częścią sypkich składników, wyłożyć resztę jabłek i rozłożyć resztę sypkich składników. Z wierzchu pokryć ciasto równomiernie wiórkami z masła - cała powierzchnia musi być masłem pokryta. Piec w nagrzanym piekarniku ok. 60 minut w temperaturze 180°C, aż wierzch ciasta ładnie się zarumieni.