Pikle i kiszonki to idealne przetwory na zimowe dni. Pasują do wszystkiego - można je dodawać do kanapek, do zimnych mięs na przyjęciach. Są idealną wytrawną przekąską. Ogórki watykańskie są chrupiące, wyraziste i pasują do wielu potraw.

Przebojem w sieci są ogórki konserwowe zwane też watykańskimi lub papieskimi. Skąd ta nazwa? Koncepcji jest wiele. Są tacy, którzy twierdzą, że to dlatego, że mają one niebiański smak. Inni uważają, że to dlatego, że "są warte grzechu". A może kiedyś podano je papieżowi i mu zasmakowały? To tajemnica.

Co sprawia, że ogórki watykańskie są wyjątkowe? Jeden składnik, który może wielu osobom wydać się dziwny. Warto jednak pokonać opory i spróbować.

Przepis

Składniki:

5 kg ogórków gruntowych

3 łyżki soli

pół litra octu

600 g cukru

rodzynki

pieprz w ziarnkach

ząbki czosnku - po jednym na słoik

nasiona kopru

gorczyca

Przygotowanie:

Ogórki przed umyciem dobrze jest umieścić w misce lub zlewie i zalać zimną wodą. Zostawiamy na co najmniej godzinę. Dzięki temu zabiegowi pozostaną chrupiące.

Ogórki kroimy na ćwiartki, zasypujemy solą i znowu odstawiamy na dwie godziny. Po tym czasie odlewamy sok z ogórków. Przygotowujemy zalewę. Do garnka wsypujemy cukier, wlewamy wodę i ocet. Całość zagotowujemy. Do wyparzonych słoików wkładamy po ząbku czosnku, wsypujemy po kilkanaście ziaren pieprzu, tyle samo rodzynków, pół łyżeczki gorczycy i szczyptę nasion kopru. Ogórki ciasno upychamy w słoikach. Zalewamy zalewą. Ogórki muszą być całkowicie przykryte. Wlewamy do wysokiego garnka wodę, wkładamy słoiki i gotujemy przez 5 minut - jeśli będziemy gotować je zbyt długo, stracą chrupkość. Wyjąć, obrócić do góry dnem. Po upływie 24 godzin odwrócić słoiki. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Do jedzenia ogórki nadają się po 10, 15 dniach.