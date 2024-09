Jabłkowy sezon w pełni. Korzystajmy, bo teraz są najpyszniejsze. Jak najemy się już jabłek na surowo, bo takie są przecież pyszne i zdrowe, zróbmy jabłka pieczone. Przygotowuje się je w mig. Możemy z nich tak naprawdę wyczarować różne dania. Wszystko zależy od składników. Jeśli mamy ochotę na szybki deser, dodajemy po prostu miód i cynamon. Z gałką lodów waniliowych i kleksem bitej śmietany takie jabłka będą smakować wybornie.

Warto też spróbować podać pieczone jabłka nieco inaczej. Świetnie smakują np. z kozim serem i konfiturą z żurawiny. Jest wiele wersji tego dania. Jedną z nich podał Mateusz Gessler w kuchni nowego programu "Halo tu Polsat".

Przepis:

Składniki:

5 jabłek

2 gałązki świeżej mięty

100 gramów orzechów włoskich

50 gramów płatków migdałowych

mały słoik konfitury żurawinowej

1 opakowanie sera typu feta w kostkach

1 ser kozi typu rolada (400 gramów)

Cynamon i miód do smaku

chilli

Przygotowanie:

Rozgrzewamy piekarnik. Jabłka myjemy i wydrążamy ich środek (delikatnie, tak żeby nie przebić jabłka na wylot). Wkładamy do piekarnika na ok. 8 minut - temperatura ok. 180 stopni C. Gdy jabłka zmiękną wyjmujemy blachę z piekarnika. Do środka owoców wkładamy po kawałku sera koziego, po łyżce konfitur żurawinowych, odrobinę chili, trochę posiekanych orzechów oraz posiekaną miętę. Na wierzch kładziemy kilka kostek sera typu feta. Blachę z jabłkami wstawiamy jeszcze na kilka minut do piekarnika z włączoną funkcją grill. Smacznego.