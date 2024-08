Siostra Anastazja podbiła podniebienia Polaków. To prawdziwa kulinarna mistrzyni. Wydała kilkanaście książek z przepisami, które rozeszły się w kilkumilionowych nakładach. Siostra od lat robi też furorę w sieci. Na jej blogu, prowadzonym wraz z siostrą Salomeą, znajdziemy nie tylko receptury, ale również ciekawe filmiki z instrukcjami.

Ciasto "bajka" to rewelacyjne połączenie puszystego biszkoptu, aksamitnego kremu i kolorowych galaretek. Wygląda obłędnie i zawsze robi wrażenie na gościach. Ciasto to można przygotowywać przez cały rok. W sezonie letnim, gdy są świeże owoce, można użyć do dekoracji tych, które najbardziej lubimy, np. malin lub borówek.

Przepis:

Składniki:

Ciasto ciemne

3 jajka

1/2 szklanki mąki tortowej

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1 łyżka ciepłej wody

1/2 szklanki cukru

Ciasto jasne

5 jajek

1 szklanka mąki tortowej

3 łyżki kakao

1 szklanka cukru

1 cukier waniliowy

1 ,5 łyżeczki proszku do pieczenia

Masa śmietankowa

1 l śmietany kremówki 36 %

2 łyżki cukru pudru

1 cukier waniliowy

2 galaretki o smaku cytrynowym

3 łyżeczki żelatyny

2 szklanki przegotowanej wody

2 tabliczki czekolady

1 łyżka śmietanki

1 galaretka pomarańczowa lub wiśniowa - co kto lubi. Przygotowujemy ją wcześniej wg przepisu na opakowaniu - dodajemy jednak mniej wody. Zostawiamy do stężania. Potem kroimy w kostkę.

Przygotowanie:

Potrzebna nam będzie blaszka do pieczenia o wymiarach 24 cm/36 cm. Ciasto jasne i ciemne robimy tak samo, z tym, że do jednego z nich dodajemy kakao. Jajka ubijamy z cukrem. Do tej gęstej masy dodajemy stopniowo mąkę z proszkiem i wodę. Delikatnie mieszamy. Spód blaszki wykładamy papierem do pieczenia. Przelewamy ciasto i pieczemy w temperaturze 180 stopni do suchego patyczka. Ciemne i jasne ciasto pieczemy osobno.

Galaretki i żelatynę rozpuszczamy w 2 szklankach przegotowanej wody i odstawiamy do lekkiego stężenia. Śmietanę ubijamy z cukrem pudrem i cukrem waniliowym, stopniowo ciągle mieszając mikserem dodajemy tężejącą galaretkę i jeszcze chwilę mieszamy. Dodajemy do niej pokrojoną galaretkę. Czekoladę rozpuszczamy w kąpieli wodnej z 1 łyżką śmietanki.

Ciasto ciemne i jasne kroimy wzdłuż na pół. Każdy blat można nasączyć wodą z sokiem z cytrynu i z cukrem lub herbatą. Montujemy ciasto - warstwa ciemna, na to warstwa kremu - i tak dalej, do wyczerpania składników. Całość polewamy czekoladą i zostawiamy do stężenia. Smacznego.