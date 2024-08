Chlebek bananowy jest aromatyczny i pyszny. Gdy dodamy do niego garść orzechów, staje się ciastem wręcz eleganckim. Aż trudno uwierzyć, jak szybko się je robi. To klasyka kuchni amerykańskiej, ale przepis ten zadomowił się też u nas już na dobre. Jest idealne na słodkie śniadanie. Świetnie pasuje też do popołudniowej kawy.

Reklama

Nie każdy lubi przejrzałe banany. A zdarza się tak, że przyniesione do domu ze sklepu dojrzewają w ekspresowym tempie. Tak działa na nie ciepło. Takie właśnie banany, słodkie i miękkie, idealnie nadają się do tego, by przygotować z nich ciasto. Żadne specjalne przybory kuchenne nie będą nam potrzebne. Wystarczy miska, łyżka i widelec.

Przepis

Składniki

3 dojrzałe banany

1/3 szklanki oleju rzepakowego

pół szklanki cukru

jedno jajko

łyżka cukru waniliowego

łyżeczka sody oczyszczonej

szczypta soli

1,5 szklanki mąki pszennej

Przygotowanie

Banany obieramy ze skórki, wkładamy do miski i rozgniatamy dokładnie widelcem. Do miski wlewamy ojej, wbijamy jajko. Łączymy ze sobą suche składniki i dodajemy do mokrych. Ciasto przelewamy do foremki wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczemy ok. 55 min w temp. 180 C°.