Frytki to przysmak kaloryczny. Dietetycy radzą, by nie jadać ich zbyt często. Czasem jednak chce się zjeść coś chrupiącego i złocistego. Podpowiadamy, co wybrać i jak to zrobić.

Trwa sezon na cukinię. To pyszne warzywo możemy przyrządzać na różne sposoby. Świetnie nadaje się do gotowania, zapiekania, smażenia i pieczenia. Może być też podstawą takich dań jak zapiekanki. Ba, sprawdza się również w roli spaghetti z sosem pomidorowym.

Pokrojona w słupki, odpowiednio doprawiona cukinia zamieni się w pyszne danie. Do frytek z cukinii z piekarnika wybierajmy cukinię mniejszą. Jej miąższ jest bardziej zwarty i ma mniej wody. Jeśli mamy duże cukinie, pozbawmy je po prostu gniazd nasiennych.

Przepis:

Składniki:

2 średnie cukinie

jedno jajko

1 szklanka bułki tartej

1/4 szklanki - tartego parmezanu

słodka papryka

sól, pieprz

Przygotowanie

Piekarnik nagrzewamy do 200 stopni. Cukinie myjemy i kroimy w słupki. Doprawiamy solą, pieprzem i papryką.

Bułkę tartą mieszamy z parmezanem. Na talerzu roztrzepujemy jajko. Słupki cukinii zanurzamy w jajku, potem obtaczamy w bułce wymieszanej z parmezanem. Blaszkę wykładamy papierem do pieczenia. Na papierze układamy cukinię. Pieczemy ok. 15 minut, frytki powinny być rumiane i chrupiące. Podajemy z ulubionym sosem.