Jak napisał ten znakomity kucharz, "dziecinnie proste muffinki z czekoladą przygotujesz dosłownie z ośmiu składników". I zajmie to w sumie zaledwie 30 minut. Gotowanie z dziećmi to fantastyczny sposób na spędzanie z nimi wolnego czasu. Edukacja, zabawa i wspólne ucztowania. Czegóż chcieć więcej?

Muffinki to ciastka, które szybko się przygotowuje. Miniporcje dla każdego. Doskonałe do kawy czy herbaty. Będą też świetnie smakowały ze szklanką kompotu z letnich owoców lub mlekiem.

Przepis

Składniki:

300 g mąki pszennej (ok. 2 szklanki)

100 g cukru np. trzcinowego

2 łyżeczki proszku do pieczenia

1 jajko

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

100 ml oleju np. rzepakowego

250 ml mleka

100 g czekolady deserowej np. 80%

Przygotowanie:

W misce mieszamy wszystkie suche składniki. Potem dodajemy te płynne. Dokładnie mieszamy ciasto, aż masa będzie gładka, bez grudek. Bierzemy formę do muffinek i papilotki z papieru. Do każdej papilotki wkładamy łyżkę ciasta i kostkę czekolady. Czekoladę przykrywamy dodatkową porcją ciasta - papilotka ma być wypełniona do wysokości 3/4 wysokości. Pieczemy w temperaturze 180°C przez 25-30 minut w piekarniku z termoobiegiem. Przed wyjęciem muffinek sprawdzamy patyczkiem, czy są upieczone - patyczek włożony do muffinki powinien być suchy.