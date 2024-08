Ciasto drożdżowe ze śliwkami to prosty, szybki i bardzo smaczny pomysł od Jakuba Kuronia.

Na jednej z rodzinnych imprez, wpadł w ręce Bogusi i mi przepyszny kawałek ciasta. Spojrzeliśmy po sobie i zaczęliśmy pytać kto jest autorem tego wypieku. Dowiedzieliśmy się, że jest to bez wątpienia receptura rodzinna dla "leniwych", ponieważ wszystkie składniki miesza się ze sobą (oprócz śliwek, ewentualnie innych owoców) i odstawia do wyrośnięcia. Lubimy takie przepisy - pisze na swojej stronie Jakub Kuroń.

Reklama

Oto jego przepis na ciasto drożdżowe ze śliwkami.

Przepis

Składniki:

7 g drożdży suchych

150 ml mleka

3 jajka M

200 g cukru np. trzcinowego

150 ml oleju roślinnego

600 g mąki pszennej

2 łyżeczki ekstraktu waniliowego

szczypta soli

400 g śliwek lub innych owoców

Kruszonka:

100 g cukru

200 g mąki pszennej

100 g masła

Sposób przygotowania:

Na początku w dużej misce wymieszaj wszystkie składniki, oprócz śliwek. Odstaw w ciepłe miejsce na jedną godzinę możesz również wstawić do nagrzanego do 30°C piekarnika na 20 minut, aby dobrze wyrosło.

Następnie przełóż ciasto do formy o wymiarach 20 cm x 30 cm wyłożonej papierem do pieczenia. Na wierzchu ułóż śliwki pokrojone w ćwiartki.

Na koniec zagnieć kruszonkę i oprósz nią ciasto. Wstaw do piekarnika rozgrzanego do 60°C na 10-15 minut. Po tym czasie zwiększ do 180°C, piecz 60 minut.