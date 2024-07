Michał Korkosz, znany w sieci jako Rozkoszny, przepis na te omlety przywiózł z Japonii. Długo go udoskonalał, aż w końcu znalazł to, o co mu chodziło.

"Japońskie sufletowe omlety to miłość od pierwszego kęsa. Ich przygotowanie wymaga trochę więcej uwagi niż klasycznych omletów, ale jest to warte każdej sekundy tego chmurkowego zachodu" - napisał na blogu.

Przepis:

Składniki: (2 porcje)

4 dużej wielkości jajka

4 łyżki mleka owsianego

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

2 łyżki masła klarowanego

½ szklanki (65 g) mąki pszennej typ 450

½ łyżeczki proszku do pieczenia

¼ łyżeczki soli morskiej

4 łyżki cukru drobnego

1 łyżeczka soku z cytryny

1 szklanka (120 g) malin

1 łyżka miodu

1 łyżeczka soku yuzu

2 łyżki jogurtu greckiego lub skyru

Przygotowanie:

Oddzielamy żółtka od białek. Żółtka ubijamy w misce z łyżką cukry, dodajemy mleko i ekstrakt waniliowy. Rozpuszczone i przestudzone masło klarowane dodajemy do żółtek, wsypujemy mąkę, proszek do pieczenia i delikatnie mieszamy.

W osobnej misce ubijamy białka z solą i sokiem z cytryny. Stopniowo dodajemy pozostały cukier. Ubijamy, aż piana będzie sztywna. Partiami dodajemy pianę do masy z żółtkami. Delikatnie mieszamy.

Palnik kuchenki nastawiamy na małą moc. Bierzemy patelnie, na której topiliśmy masło. Chochelką nakładamy ciasto na patelnię. Omlety nie powinny być blisko siebie, bo będą rosły. Dodajemy 1-2 łyżki wody i smażymy pod przykryciem, dodając wody 2, 3 razy podczas smażenia. Wierzch omletów ma być ścięty, a spód - zarumieniony. Zajmie to ok. 7-8 minut.

Robimy sos - maliny ugniatamy widelcem w misce, dodajemy maliny i yuzu. Omlety podajemy od razu z kleksem sosu i jogurtu.