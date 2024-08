Tarta tatin to błyskawiczny przepis na cukierniczy sukces. To tzw. tarta odwrócona. Robimy kruche ciasto, kroimy ulubione owoce i prawie wszystko gotowe. Warto spróbować tej tarty ze śliwkami, morelami lub brzoskwiniami. Po prostu rozpływa się w ustach. Do popołudniowej kawy w ciepłe sierpniowe popołudnie jak znalazł.