Śniadanie, zwłaszcza to weekendowe, często nie może obyć się bez jajek. Zazwyczaj przygotowujemy je w formie jajecznicy lub popularnej od kilku dobrych lat szakszuki. Okazuje się, że istnieje coś, co jest do niej podobne, ale smakuje jeszcze lepiej.

Menemen, czyli alternatywa dla szakszuki

Ten turecki pomysł na śniadanie pokochają wszyscy wielbiciele jajek. To nie tylko smaczna, ale również zdrowa potrawa. Ma w sobie dużą ilość witamin i odżywczych składników m.in. żelaza, potasu, magnezu, czy witamin takich jak A, C i B6. To także rewelacyjne źródło błonnika pokarmowego, który poprawia nasze trawienie.

Z czego robi się to tureckie śniadanie?

Menemen, bo o nim mowa, składa się z jajek, pomidorów oraz papryki. Często porównywany jest do popularnej szakszuki, ale różni się od niej jednym szczegółem. Jajka są w nim pomieszane razem z innymi składnikami. Tak powstałej masy nie dusi się pod przykryciem. Efektem końcowym jest jajecznica pełna aromatu, którą warto podać ze świeżymi kromkami chleba albo bułkami.

Menemen smażony jest zazwyczaj na oliwie. Wśród dodawanych do niego przypraw są m.in. czarny pieprz, chilli oraz słodka papryka. Jak przygotować menemen? Oto przepis.

Przepis

Składniki:

0,5 łyżki oliwy1/4 zielonej papryki lub 1 podłużna łagodna0,5 łyżki masła200 g siekanych, obranych pomidorów (z puszki lub świeżych)sól, pieprz, 1/2 łyżeczki papryki w proszku50 g twarogu tureckiego (sera bałkańskiego, lub fety)2 jajka

Sposób przygotowania:

Na patelni o średnicy ok. 20 cm podgrzać oliwę. Dodać pokrojoną w kosteczkę zieloną paprykę i co chwilę mieszając podduszać przez ok. 2 - 3 minuty.

Dodać masło i smażyć przez pół minuty.

Dodać pomidory, wymieszać i zagotować. Doprawić solą, pieprzem oraz papryką i gotować aż pomidory odparują przez ok. 4 minuty.

Posypać pokrojonym w kosteczkę serem i gotować przez około pół minuty.

Wbić jajka i gotować przez chwilę. Następnie drewnianą łyżką delikatnie rozmieszać jajka w kilku miejscach (nie mieszać jajek intensywnie z pomidorami, aby pozostały w cząstkach a nie całkowicie wmieszały się w masę, nie można też doprowadzić do całkowitego ścięcia jajek). Po rozmieszaniu gotować przez około 1 - 2 minuty bez mieszania, potem znów w 2 - 3 miejscach delikatnie przemieszać i chwilkę pogotować. Odstawić z ognia. Posypać natką i podawać z pieczywem.

