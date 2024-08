Czerwone porzeczki to bardzo zdrowe i smaczne owoce. Dzięki dużej zawartości pektyn mają korzystny wpływ na poziom cukru i cholesterolu we krwi. Są bogate w witaminę C i mają mnóstwo przeciwutleniaczy oraz cennych minerałów.

Czerwona porzeczka doskonale nadaje się na przetwory. Przygotowuje się z niej soki i dżemy. Świetna jest galaretka z czerwonej porzeczki. To jeden z tych tradycyjnych przetworów, który odszedł nieco w zapomnienie. Odkurzamy więc zeszyt z przepisami babci i robimy porzeczkową galaretkę. Jej kwaskowaty smak doskonale współgra z zimnymi mięsami i pasztetami. Jest świetna także jako dodatek do deserów.

Przepis

Składniki:



1 kgczerwonej porzeczki

0, 5 kg cukru

Przygotowanie:

Owoce płuczemy na sicie zimną wodą. Obieramy z zielonych gałązek. W dużym, płaskim rondlu umieszczamy owoce i zasypujemy połową cukru. Na małym ogniu podgrzewamy całość i czekamy, aż porzeczki puszczą sok. Gdy soku będzie dużo, a owoce będą miękkie, przecieramy je przez sito (można zblendować). Ponownie wkładamy do rondla, zasypujemy resztą cukru i podgrzewamy. W czasie podgrzewania zdejmujemy pianę. Gorącą galaretkę przekładamy do wyparzonych słoików zakręcamy i odstawiamy dnem do góry. Po 20 min odwracamy.