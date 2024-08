Spiżarnie i piwnice powoli zaczynają zapełniać się słoikami z przetworami. Na pewno znajdą się w nich kiszone i konserwowe ogórki. Nie zabraknie powideł z wiśni, borówek, czy śliwek. Te ostatnie warto też przygotować na zimę w nieco wytrawnej wersji a dokładnie w octowej zalewie.

Jesienią i zimą okażą się świetną przystawką podczas rodzinnych imprez, dodatkiem do pieczonych mięs a także ciast. Jak je zrobić?

Oto przepis siostry Anastazji na bajecznie pyszne śliwki w occie.

Przepis na śliwki w occie

Składniki:

1 kg śliwek węgierek

3/4 szklanki octu 10 proc.

800 ml wody

220 g cukru

10 goździków

laska wanilii

laska cynamonu

Sposób przygotowania:

Przygotuj słoiiki. Wymyj je, wyparz. Podobnie zrób z zakrętkami. Umyj śliwki. Przekrój je też na pół i pozbądź się pestek i ogonków, przełóż owoce do czystych słoików.

Odmierz dokładnie składniki na zalewę. Wlej wodę do garnka, dosyp cukier i zagotuj. Kiedy przyprawa się rozpuści, dorzuć goździki, cynamon, wanilię i ocet. Gotuj przez około 5 minut.

Tak przygotowaną zalewę (jeszcze gorącą) przelej teraz do słoików ze śliwkami. Zakręć wieczka.

Śliwki w occie trzeba zapasteryzować. Wstaw je do garnka wyłożonego czystymi ścierkami i zalej do 3/4 wysokości wodą. Gotuj przez 10 minut, a następnie wyłóż do góry dnem. Ostudź i przetrzymuj w suchym i chłodnym pomieszczeniu.