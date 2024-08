Fasolka szparagowa po grecku z pomidorami zasługuje na wyjątkową uwagę. Sos pomidorowy świetnie podkręca smak fasolki szparagowej. Można wyjadać go z talerza np. w towarzystwie chrupiącej bułeczki.

Przygotowanie fasolki szparagowej w ten sposób zajmuje dosłownie kilkanaście minut. To danie wegetariańskie i można podać je jako przystawkę lub dodatek do obiadu. Pasuje do tak przygotowanej fasolki grecki ser smażony saganaki czy halloumi na ciepło.

Przepis

Składniki

Pół kilograma zielonej fasolki szparagowej

Puszka pomidorów krojonych lub szklanka własnoręcznie przygotowanego przecieru pomidorowego

Cebula

Ząbek czosnku

Natka pietruszki

Bulion 0.5 szklanki

Oliwa extra virgin – dwie łyżki

szczypta cynamonu dla podkręcenia smaku

Przygotowanie:

Fasolkę szparagową myjemy i gotujemy al dente w osolonej wodzie. Siekamy cebulę i czosnek, a potem podsmażamy na oliwie. Dodajemy na patelnię pomidory oraz tyle wody z gotowania fasolki, ile zmieści się w puszce. Doprawiamy płatkami chili, solą, pieprzem. i cynamonem. Sos doprowadzamy do wrzenia. Wsypujemy fasolkę. Dusimy około 10 minut, aż fasolka stanie się miękka. Podawać posypaną natką pietruszki.