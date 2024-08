Takie naleśniki z mąki gryczanej to sztandarowe danie kuchni bretońskiej. Naleśniki zapiekane w piecu z jajkiem sadzonym to efektowne śniadanie. Choć można to danie podać także na obiad lub na kolację. Jest pyszne, sycące, a jednocześnie lekkie.

Galette to francuskie naleśniki gryczane z nadzieniem. Możemy do środka włożyć to, na co mamy ochotę. Taylor Swift wybiera szynkę, parmezan i sadzone jajka.

Reklama

Przepis

Składniki:

100 g mąki gryczanej,

250 ml mleka Łaciate,

2 jajka,

szczypta soli,

dwie łyżki masła do smażenia - najlepsze będzie klarowane

4 jajka,

4 duże plastry szynki,

4 plastry ulubionego sera lub filiżanka startego parmezanu

posiekana natka pietruszki,

sól

Przygotowanie:

W misce zmiksować na gładką masę mąkę gryczaną, mleko, jajka i sól. Ciasto odstawić na około 15 minut. Patelnię o średnicy 24 cm rozgrzać i natłuścić. smażyć 4 naleśniki. Płaską blachę wykładamy papierem do pieczenia. Piekarnik nagrzać do 180⁰C. Naleśniki układamy na blaszce. Na każdy kładziemy plaster szynki i ser. Brzegi naleśnika zawijamy do środka i ostrożnie wbijamy jajko na środek. Solimy. Wstawiamy do piekarnika i pieczemy około 8 minut – białko ma się ściąć, a żółtko pozostać płynne. Podajemy posypane posiekaną natką pietruszki.