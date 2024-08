Aronia to owoc idealny do nalewek, syropów, soków, czy przetworów. Jest kwaskowata i ma w sobie bardzo dużo witamin m.in. C. Dlatego też warto wykorzystać ją do zrobienia wszelkiego rodzaju przetworów.

Jesienią i zimą idealnie nada się w formie konfitury do posmarowania chleba, czy dodania do gorącej herbaty. Podczas pieczenia ciast będzie można użyć jej jako owocowej warstwy.

Jak ją zrobić? Oto przepis na konfiturę z aronii siostry Anastazji.

Przepis

Składniki:

1 kg aronii1 kg cukru kryształu1 szklanka wodysok z 1 cytrynyskórka z cytryny1 kieliszek wódki

Sposób przygotowania:

Owoce aronii oczyścić i umyć. Do wody wsypać cukier, wymieszać i podgrzewać na małym ogniu, aż się rozpuści i powstanie syrop. Do syropu dodać owoce aronii i smażyć na małym ogniu przez około 20 minut. Po tym czasie odstawić na kilkanaście godzin, najlepiej na całą noc.

Po tym czasie ponownie smażyć przez około 15 minut, dodać sparzoną i pokrojoną skórkę z cytryny i dalej smażyć do uzyskania odpowiedniej gęstości. Pod koniec dodać sok z cytryny i kieliszek wódki, wymieszać. Gorącą konfiturę przełożyć do słoików i pasteryzować przez około 15 minut.